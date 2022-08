Spilamberto, nuova edizione per la Festa di Liberazione al Panarock

Giovedì 18 agosto 2022 avrà inizio la Festa di Liberazione di Spilamberto. La festa avrà luogo come negli ultimi anni presso l'area Panarock di Via Ponte Marianna 35 a Spilamberto e durerà fino al 4 settembre 2022.

Il programma della Festa prevede dibattiti, iniziative politiche, musica, ristorante e bar. Sarà l'occasione per approfondire temi di grande attualità, quali autonomia differenziata, lavoro, guerra e pace, emergenza climatica.

Verrà illustrato anche il progetto Unione Popolare con De Magistris che si presenterà alle prossime elezioni politiche nazionali, un soggetto politico che ha l'obbiettivo di dare rappresentanza alle persone che quotidianamente vivono situazioni di ingiustizia sociale, dentro ad una società basata su un modello di sviluppo che risponde solo agli interessi dei poteri economico-finanziari. E lo faremo con personalità politiche nazionali e locali.

Non mancheranno iniziative di solidarietà: la serata dedicata all'associazionismo, il cui ricavato sarà devoluto per l'acquisto di attrezzature mediche; la cena di solidarietà per sostenere il ritorno a scuola dei bambini e delle bambine di un sobborgo disagiato di Freetown (Sierra Leone); la serata per raccogliere fondi da devolvere all'ospedale pediatrico "William Soler" La Habana Cuba e ai progetti di solidarietà della Banda Popolare dell'Emilia Rossa.

Saranno sempre attivi il ristorante, il bar e l'osteria con gnocco fritto. Il 4 settembre gran serata di chiusura con Francesca Fornario, giornalista di Un giorno da Pecora Radio 2, che intervisterà Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.