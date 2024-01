L'eredità del Frignano, un viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna

Giovedì 11 gennaio 2024, alle 18.00, il Centro Culturale Don Giacomo Alberione (Via Tre Febbraio 1831, n.7, Modena) ospita gli autori de L’eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster Edizioni, 2023) il saggio prodotto da alcuni scrittori dell’Associazione I Semi Neri, che si interroga sulle origini delle principali feste e tradizioni del nostro territorio e su come queste siano il frutto di una complessa stratificazione culturale che ha radici antiche e profonde nella Storia.

Condurrà Paola Giovetti e saranno presenti gli autori: Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni, Marco Panini. L’ingresso è libero. Per informazioni si invita a contattare il Centro Culturale Alberione. (tel. 3476655197 www.centroalberionemodena.it).

Cosa si festeggia il 6 gennaio? Quali sono le origini dei riti di Candelora? Qual è il significato del Carnevale? Queste sono alcune delle domande che si sono posti gli Autori di questo volume, andando a cercare le risposte nella Storia e nelle tradizioni del passato, con particolare attenzione al Frignano e al territorio modenese.

Il saggio riunisce in un unico volume il materiale raccolto dagli Autori per costruire le ambientazioni storiche e territoriali dei racconti e dei romanzi dell’Associazione che hanno sempre come sfondo la storia e il territorio. Tutte queste informazioni sono state assemblate in un testo snello e accurato che consente di orientarsi tra le diverse feste del calendario. Un’ampia bibliografia consente di approfondire, per chi vorrà, i diversi temi proposti dal saggio e un’appendice narrativa riporta stralci di racconti pubblicati dagli Autori.

I Semi Neri sono un sodalizio culturale senza fini di lucro, che dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla storia e alle tradizioni del territorio. L’associazione promuove le proprie opere con presentazioni ed eventi di lettura. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie(Damster 2016), La casa dei segni - Viaggio nella memoria della terra del Frignano (Elis Colombini editore 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alla fine (Damster 2022), L’Eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster 2023). L’associazione ha un sito www.semineri.it una pagina Facebook (https://www.facebook.com/semineri), e un profilo Instagram (@isemineri).