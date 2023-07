Liberty, arte, cultura e conservazione al Festival Art Nouveau

Si rinnova l’appuntamento della Settimana Internazionale del Liberty: Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni.

La quinta edizione del festival Art Nouveau Week, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto da Vittorio Sgarbi ai presidenti delle Regioni Stefano Bonaccini, Michele Emiliano o Luca Zaia per citarne alcuni, offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade dell’Art Nouveau dall’8 al 14 luglio 2023 in tutta Europa, prevalentemente con attività di visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli.

Nella celebre cornice di Villa San Donnino a Modena al cui interno ed esterno campeggiano gli affreschi realizzati dal pittore centese Aroldo Bonzagni è in programma, venerdì 14 luglio alle ore 17.00, un convegno che racconta ai presenti il Liberty nelle sue molteplici sfaccettature. Poche e piccole perle per conoscere tutta la straordinaria produzione di questo stile che tra fine Ottocento e primi Novecento ha segnato un’epoca dorata anche nel modenese. Allietati dagli interventi di storici dell’arte, all’interno del parco della dimora dove è allestito il convegno a ingresso libero si potrà intervenire anche sui temi di cronaca più recenti in relazione alla salvaguardia dei Beni Culturali. Si terrà una visita guidata anche dentro la villa con il racconto del proprietario Davide Lonardi che già anni passati accompagnò persino il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg nei meandri colorati della dimora.

Dopo i saluti istituzionali interverranno:

Maurizio Lorenzo, cultore delle arti applicate e decorative del Novecento

Anna Gualdi, architetto

Mirko Agliardi, cultore dell'autore Adolfo Wildt

Andrea Speziali, direttore del Museo del Liberty a Sarnico



I temi affrontati spaziano dalle origini dell’Art Nouveau affrontando l’autore Gustav Klimt celebrato nel giorno del suo anniversario di nascita nonché protagonista indiscusso della Secessione Viennese e di Alphonse Mucha che in gergo massonico quale Gran Maestro ceco passava il 14 luglio all’Oriente Eterno. Spazio anche al tema della conservazione dei beni culturali e il restauro degli edifici Liberty esaminando il caso diretto di villa San Donnino.