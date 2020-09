Minifestival di burattini e Passione Latina, continuano gli appuntamenti ai Giardini d'Estate

“In baracca con Alex”, minifestival benefico di burattini con tre spettacoli in tre giorni alle 18.30 e il recupero del concerto Passione latina a cura del Salotto Aggazzotti, programmato originariamente ad agosto e poi annullato per maltempo. Su prenotazione, in sicurezza e applicando le disposizioni dei decreti anti Covid - 19.

È quanto propone da venerdì 11 a domenica 13 settembre la rassegna Giardini d’Estate, affidata a Emilia Romagna Teatro Fondazione nell’ambito dell’Estate modenese 2020 del Comune, con sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera.

Un intero weekend all’insegna della leggerezza e del divertimento con le “teste di legno”: tre gli spettacoli in programma per “In baracca con Alex”, il progetto nato nel 2016 dall’associazione culturale modenese “I burattini della Commedia” in collaborazione col Comune di Modena, i bolognesi di “Fuori porta”, Mattia Zecchi, Riccardo Pazzaglia, il “Maestro” Romano Danielli, Stefania Galliani moglie di Alex. Insieme per ricordare l’amico burattinaio Alessandro Barberini, scomparso nel 2014, che attraverso il suo lavoro ha portato avanti l’idea del valore anche terapeutico dell’arte del raccontare storie con “le teste di legno”.

Venerdì 11 settembre alle 18.30 il primo appuntamento è con “I tre servi alla prova” coi burattini di Mattia Zecchi. Lo spettacolo è introdotto dall’assessore ala Cultura Andrea Bortolamasi col professor Lorenzo Iughetti e Monica Cellini (direttore e medico della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica e Pediatria del Policlinico di Modena), che presentano il progetto In baracca con Alex 2020/2021. Sabato 12 settembre alle 18.30 va in scena “La Ginevra degli Almieri” con Romano Danielli, Mattia Zecchi, Marco Iaboli, William Melloni, Riccardo Pazzaglia, Moreno Pigoni e Grazia Punginelli.

Domenica 13 settembre alle 18.30 l’ultimo appuntamento coi burattini è con “Arlecchino cavadenti” della Compagnia L’Aprisogni.

Nella stessa serata, alle 21, si potrà assistere al recupero di Passione Latina a cura del Salotto Culturale Aggazzotti. Un viaggio nel cuore del Sudamerica fra musica, tango, sentimento e nostalgia condotto dal violino di Gen Llukaci, la fisarmonica di Claudio Ughetti, le percussioni di Lele Barbieri e la voce di Sabrina Gasparini.

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti (con offerta libera ai burattini per il progetto “In baracca con Alex”). Prenotazione obbligatoria: via mail a biglietteria@ emiliaromagnateatro.com; alla biglietteria del Teatro Storchi (giovedì, venerdì, sabato 10 - 14, tel. 059 2136021) o al botteghino ai Giardini Ducali (da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo). Distanziamento; obbligo di mascherine, seguire istruzioni del personale.

Per maggiori informazioni consultare il sito web di Ert.