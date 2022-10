Cinedanza 2022, a Modena il festival e concorso internazionale di videodanza

Inaugura mercoledì 19 ottobre alle 19:30, la quarta edizione del festival internazionale Cinedanza. Si apre con Michela Lucenti che presenterà il suo progetto M.A.D., un incontro organizzato da Drama in collaborazione con ERT Fondazione. Poi dal 21 al 23 ottobre al Drama Teatro (viale Buon Pastore 57), incontri di approfondimento e proiezioni di film da tutto il mondo.

Sono 31 i cortometraggi da 17 diversi paesi che hanno superato la preselezione e verranno mostrati nel weekend di festival, in gara per i tre premi in denaro messi in palio dall’organizzazione. I film selezionati da due giurie verranno proiettati in provincia all’interno di altre iniziative e festival organizzati dalla rete di partner di progetto. Sì, perché Cinedanza nasce come festival di rete: Drama Teatro ha fin da subito coinvolto il Supercinema Estivo, il Ribalta Experimental Film Festival e il Nonantola Film Festival per dare più opportunità di visibilità agli artisti e registi coinvolti. Altro partner fondamentale è Fondazione Modena Arti Visive che anche quest’anno selezionerà i membri della Giuria Young tra le studentesse e gli studenti dei suoi corsi di alta formazione.

Gli ospiti di quest’anno saranno:

Sabato 22 alle 18:00, Giovanni Sabattini presenterà 3 cortometraggi del Ribalta Experimental Film Festival di Vignola.

Sabato 22 alle 19:00, Marco Valerio Amico, fondatore del gruppo nanou, parlerà del rapporto tra movimento della videocamera e del performer, e presenterà il suo ultimo progetto sperimentale.

Domenica 23 alle 19:00, Giselda Ranieri, coreografa e danzatrice, che parlerà dell’uso dello smartphone per la videodanza, presentando anche la sua recente esperienza con TikTok. Novità importante è la collaborazione con le scuole di danza affiliate a CSI Modena, che parteciperanno a un laboratorio creativo la domenica mattina con Giselda Ranieri.

Come sempre il festival si potrà seguire anche in diretta su YouTube sul canale Cinedanza Festival. Confermando la sua vocazione internazionale, il festival si avvarrà della traduzione consecutiva in inglese a cura di Elisa Serra di Mondo di parole.

L'ingresso agli incontri è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per vedere i film ci sarà un biglietto unico di 5€ Sabato e domenica è previsto il buffet di Cooperativa Oltremare, basterà aggiungere 10€ al biglietto di ingresso. Il Cinedanza proseguirà anche a novembre con un Extra Festival in collaborazione con Laboratorio Aperto e ViaEmiliaDoc Fest.