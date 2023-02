CioccoC'E', torna il Festival del Cioccolato di Castelfranco Emilia. C'è anche la tavoletta da record

CIOCCO C’È, il Festival del cioccolato torna a Castelfranco Emilia con la seconda edizione. Il programma delle attività animerà, sabato 11 e domenica 12 febbraio, il centro storico del capoluogo, con mercatini per la vendita e degustazione, laboratori e altre iniziative di promozione dell’arte cioccolatiera italiana.

La manifestazione, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale, insieme a Cna-Modena e l’associazione Centro Vivo per favorire il rilancio delle attività economiche del centro di Castelfranco Emilia, e per offrire occasioni di socializzazione e integrazione tra i cittadini.

La manifestazione prenderà il via venerdì 10 febbraio presso l’Istituto Spallanzani, in cui è attivo da tre anni un corso di pasticceria, con un incontro tra gli studenti e il Maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia. “Per gli studenti dell’Istituto questa è un’esperienza di crescita formativa e professionale” sottolinea la Dirigente scolastica Maura Zini “un’occasione importante che l’Amministrazione comunale e le realtà locali offrono all’Istituto per affrontare il tema dell’alimentazione con cultura e sempre maggiore consapevolezza”.

La dolcissima novità di quest’anno è la produzione del “Lingottino” il cioccolatino del Museo Civico Archeologico di Castelfranco Emilia, una creazione di Marisa Tognarelli, pluripremiata Maestra Cioccolatiera appartenente al gruppo A.C.A.I. (Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani) e titolare della Pasticceria Turchi di Sestola.

A seguire il programma completo:



Sabato 11 febbraio

APERTURA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

Ore 9.00 Corso Martiri (tratto Via Cappi – Via Crespellani)

I Maestri Cioccolatieri ACAI vi aspettano lungo Corso Martiri con le loro deliziose creazioni di cioccolato



INAUGURAZIONE FESTIVAL

Ore 10.00 Piazza Garibaldi

Inaugurazione del Festival con taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei Maestri Cioccolatieri, dei partner e dei visitatori.



CORSO DI LAVORAZIONE BASE DEL CIOCCOLATO

Ore 10.00 – 12.00 Piazza Garibaldi

Evento a numero chiuso – info e prenotazioni chocoducale@gmail.com



ALLA SCOPERTA DEI MIGLIORI CIOCCOLATI ITALIANI

Ore 10.30 – Sala Don Casagrande

Somelleria del cioccolato a cura della Compagnia del Cioccolato



LA FABBRICA DI CIOCCOLATO E ALTRE STORIE

Ore 10.30 Biblioteca Comunale Lea Garofalo

Letture animate in gruppi 3-6 anni e 7-10 anni a cura dell’Associazione Bugs Bunny

I partecipanti riceveranno in omaggio una barretta di cioccolato. I fortunati che troveranno uno dei 5 "cioccolatini d'oro" vinceranno una copia omaggio del libro “La Fabbrica di Cioccolato” di Roald Dahl, messa in palio dalla Biblioteca Comunale.



SHOW COOKING: LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Ore 11.30 Piazza Garibaldi

I giovani pasticcieri dell’IIS L. Spallanzani racchiuderanno in un dessert, attraverso profumi e sapori passionali, la festa di San Valentino!

SHOW COOKING: COME NASCE UNA PRALINA

Ore 12.00 Piazza Garibaldi

I Maestri Cioccolatieri, affiancati dagli studenti dell’Istituto Spallanzani, si esibiscono nella realizzazione di una pralina al cioccolato.



VIN BRULÉ IN SELLA ALLA VESPA

Ore 14.30-18.30 via Garibaldi

Gli amici del Vespa Club Castelfranco Emilia espongono le loro Vespe offrendo ai visitatori un caldo bicchiere di vin brulé.



SHOW COOKING: LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Ore 14.00 Piazza Garibaldi

I giovani pasticcieri dell’IIS L. Spallanzani racchiuderanno in un dessert, attraverso profumi e sapori passionali, la festa di San Valentino!



I LUOGHI DEL CACAO

Ore 15.00 Sala Don Casagrande

Incontro formativo con degustazione di cioccolati provenienti da tre differenti piantagioni del Venezuela. A cura della Compagnia del Cioccolato – PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO SPALLANZANI



I PICCOLI PASTICCIERI DELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Ore 15.00-18.00 Piazza Garibaldi

Un viaggio alla scoperta del cioccolato, dove i piccoli partecipanti, grazie agli strumenti del Maestro Cioccolatiere, muniti di grembiulino, cappellino e sac à poche e stampino, realizzano una personale creazione di cioccolato.



ALEKOS IL POETA DELLE BOLLE

Ore 15.30 Piazza Garibaldi

Magico spettacolo di bolle di sapone giganti



STORIE DA MANGIARE PER CHI NON E’ MAI SAZIO

Ore 17.00 Spazio Proloco – Piazza Garibaldi

Lettura animata per famiglie con bambini 1-3 anni a cura di Sara Tarabusi.

I partecipanti riceveranno in omaggio una barretta di cioccolato. I fortunati che troveranno uno dei 5 "cioccolatini d'oro" vinceranno una copia omaggio del libro “La Fabbrica di Cioccolato” di Roald Dahl, messa in palio dalla Biblioteca Comunale.



CONFERENZA: IL RISPOSTIGLIO DI LINGOTTI “COL RAMO SECCO”

Ore 18.00 Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”

Conferenza sulla storia del ripostiglio di lingotti col “ramo secco” provenienti da Riolo di Castelfranco Emilia.

All’iniziativa culturale saranno presenti il funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara dr.ssa archeologa Valentina Di Stefano e la docente di Numismatica dell’Università di Bologna, dr.ssa Erica Filippini.

A seguire verrà offerta la degustazione del 1° cioccolatino del Museo di Castelfranco Emilia “Il Lingottino”, una produzione firmata Marisa Tognarelli.



TAVOLETTA DA GUINNESS

Ore 18.30 Piazza Garibaldi

Maxi costruzione di una tavoletta di cioccolato da record lunga ben 15 metri da ammirare ma soprattutto gustare!



Domenica 12 febbraio

ALLA SCOPERTA DEI MIGLIORI CIOCCOLATI ITALIANI

Ore 10.00 – Sala Don Casagrande

Somelleria del cioccolato a cura della Compagnia del Cioccolato

SHOW COOKING: LA PRALINA DI CASTELFRANCO EMILIA

Ore 11.00 Piazza Garibaldi

I Maestri Cioccolatieri ACAI, affiancati dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Spallanzani, si esibiscono nella realizzazione di una pralina di cioccolato

SHOW COOKING: LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Ore 11.30 Piazza Garibaldi

I giovani pasticcieri dell’IIS L. Spallanzani racchiuderanno in un dessert, attraverso profumi e sapori passionali, la festa di San Valentino!

IL CIOCCOLATINO STREGATO

Ore 11.00 Corso Martiri 204

Spettacolo di burattini a cura dell’Associazione Bugs Bunny.

I partecipanti riceveranno in omaggio una barretta di cioccolato. I fortunati che troveranno uno dei 5 "cioccolatini d'oro" vinceranno una copia omaggio del libro “La Fabbrica di Cioccolato” di Roald Dahl, messa in palio dalla Biblioteca Comunale.



SHOW COOKING: COME NASCE UNA SACHER TORTE

Ore 14.00 Piazza Garibaldi

Insieme agli studenti dell’Istituto Spallanzani, i maestri cioccolatieri si esibiscono nella realizzazione di una torta Sacher

SHOW COOKING: LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Ore 14.30 Piazza Garibaldi

I giovani pasticcieri dell’IIS L. Spallanzani racchiuderanno in un dessert, attraverso profumi e sapori passionali, la festa di San Valentino!

CIOCCO SCACCHI: TORNEO DI SCACCHI AL CIOCCOLATO

Ore 14.30 – 17.00 Corso Martiri 204

Torri, alfieri, re e regine di cioccolato si muoveranno sulle scacchiere sul corso, in un torneo dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, dove anche chi non vince porta a casa le proprie pedine golose.

Partecipazione gratuita con preiscrizione obbligatoria all’indirizzo mail info@club64.it

I PICCOLI PASTICCIERI DELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Ore 15.00-18.00 Piazza Garibaldi

Un viaggio alla scoperta del cioccolato, dove i piccoli partecipanti, grazie agli strumenti del Maestro Cioccolatiere, muniti di grembiulino, cappellino e sac à poche e stampino, realizzano una personale creazione di cioccolato.



CIOCCO MUSIC

Ore 15.00 Corso Martiri

Spettacolo musicale della Banda di Manzolino con celebri brani popolari, rock, pop e grandi classici bandistici.



CONFERENZA: IL RISPOSTIGLIO DI LINGOTTI “COL RAMO SECCO”

Ore 18.00 Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”

Conferenza sulla storia del ripostiglio di lingotti col “ramo secco” provenienti da Riolo di Castelfranco Emilia della docente di Numismatica dell’Università di Bologna, dr.ssa Erica Filippini.

A seguire verrà offerta la degustazione del 1° cioccolatino del Museo di Castelfranco Emilia “Il Lingottino”, produzione Marisa Tognarelli.



LE STORIE DI CUOCO GUSTAVO

Ore 17.00 Proloco, Piazza Garibaldi

Lettura animata per famiglie con bambini 3-6 anni a cura di Alessandro Rivola

I partecipanti riceveranno in omaggio una barretta di cioccolato. I fortunati che troveranno uno dei 5 "cioccolatini d'oro" vinceranno una copia omaggio del libro “La Fabbrica di Cioccolato” di Roald Dahl, messa in palio dalla Biblioteca Comunale.



SHOW COOKING: CIGNALE (CINGHIALE) IN DOLCE –FORTE

Ore 18.00 Piazza Garibaldi

a cura dello Chef Carlo Alberto Borsarini del Ristorante “La Lumira”.

SHOW COOKING: TAGLIATELLA AL CIOCCOLATO

Ore 18.20 Piazza Garibaldi

a cura dello Chef Bollo della Trattoria “Da Bollo”.

SHOW COOKING: COCKTAIL RED NOTORIOUS

Ore 18.40 Piazza Garibaldi

a cura del Barman Mirco Guizzardi del “Freccia Bar”



PREMIAZIONI E SALUTI

Ore 19.00 Piazza Garibaldi