Indirizzo non disponibile

Il meglio del Festival della Comicità Italiana arriva a Nonantola sabato 15 luglio alle ore 21 in Piazza Liberazione. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è curato da Studio's e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune. Inoltre per rendere ancora più piacevole la serata in Piazza Liberazione è previsto punto di ristoro.

La manifestazione, tra le più importanti del settore, presenta a Nonantola 4 campioni della comicità. Si tratta dei finalisti dell’ultima edizione del Festival della Comicità Italiana, reduci dall’evento di grandissimo successo tenutosi l’11 maggio scorso al Teatro Storchi di Modena. Presenta Riccardo Benini, ideatore e direttore artistico dell’evento.

I comici presenti sul palco di Piazza Liberazione

Tiberio, il comico romeno, vincitore assoluto del Festival Comicità Italiana 2023

Christian Cappellone, imitatore, vincitore Premio Radio al Festival Comicità Italiana 2023

Francesco Damiano, da Zelig, Canale 5, attore clown vincitore Premio Si Fa X Ridere al Festival Comicità Italiana 2023

Andrea Vicari, monologhista, vincitore del Premio della Critica al Festival Comicità Italiana 2023.