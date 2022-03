Festival della Comicità Italiana, la semifinale al Teatro Fabbri di Vignola

Dopo Formigine, è in programma a Vignola la seconda delle tre Finali del Festival della Comicità italiana. Si terrà sabato 2 aprile, al Teatro Ermanno Fabbri, con inizio alle ore 21.00 e, finalmente, con il pubblico in presenza.

I comici che andranno in scena, saranno Nicola Cancedda (da Oristano), Daniela Carta (da Milano), Stefano Lasagna (da Genova, vincitore Festival Cabaret Emergente 2012), Guido Marangoni (da Padova, vincitore Premio Selezione Bancarella 2018), Marcello Pastore da Salerno e infine Pis & Lov (da Milano, già comici di Colorado Cafè). Ospiti della serata saranno i comici Andrea Ferrari, Gian Piero Sterpi, accompagnato dall’attrice Alessia De Pasquale, e il cantautore Alberto Conti, reduce dal personale successo a Italia’s Got Talent.

“Dopo ventisette edizioni di Festival Cabaret Emergente, ci siamo accorti che di emergente nella nostra manifestazione era rimasto ben poco e abbiamo sentito quindi la necessità di rinnovare il Festival, con l’intento ambizioso di farlo diventare il più importante Festival comico italiano” – dichiara Riccardo Benini, ideatore e conduttore della kermesse. “C’è tanta emozione per il ritorno in scena in Teatro, dopo praticamente due anni di stop”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza relative al contenimento del Covid-19. I biglietti costano € 15,00 nel 1° settore di platea; € 12,00 nel 2° settore di platea; € 10,00 in galleria e si possono già acquistare al Teatro Fabbri di Vignola al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Info tel. 0599120901 e su www.vivaticket.com.



Il regolamento del concorso prevede che i 18 Campioni di comicità che partecipano al Festival si sfidino nel corso di tre serate per conquistarsi il posto nella Finalissima al Teatro Storchi di Modena. Il Bando di Concorso prevedeva che 9 Artisti sarebbero stati scelti tra chi si fosse iscritto attraverso l’invio di un video. I restanti 9 sono stati invece invitati a partecipare direttamente dalla Direzione Artistica del Festival. L’ultima delle tre finali del Festival è in programma giovedì 14 aprile all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Alla fine di questo percorso, soltanto 7 Comici dei 18 Campioni che stanno prendendo parte alle tre Finali del Festival accederanno alla Finalissima che è in programma Venerdì 13 Maggio 2022 al Teatro Storchi di Modena (se ne qualificano 2 per ogni serata finale, più un “ripescato”).

Il Festival Comicità Italiana è organizzato con il Patrocinio dei Comuni di Modena, Formigine, Vignola e Mirandola; e realizzato grazie all'indispensabile sostegno di Allianz Bank, Vania Franceschelli Modena, Gruppo Cremonini, Gianni Gibellini Onoranze Funebri - Terracielo Funeral Home, Torpedine Costruzioni Generali, Toschi Vignola, Studio Appari e BPER Banca.