A Fiorano viaggio gastronomico nella Capitale con il Festival della Carbonara

Dal 10 al 12 maggio Tipico Eventi torna a Fiorano Modenese, quest’anno proponendo il gustosissimo format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Piazza Ciro Menotti verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti.

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30. Durante gli orari di apertura indicati si troveranno, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.

Tre imperdibili giornate per scoprire i sapori autentici della vera cucina romana, grazie a street chef d’eccezione che arrivano direttamente dalla Capitale. Non mancheranno i grandi classici: carbonara e cacio e pepe mantecate direttamente in forma vi faranno sognare! Croccanti supplì, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia, gustose saccocce farcite e tanto altro.



Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di venerdì, alle 21.30, si potrà assistere all’esibizione dell’interprete e cantautore Bebbe Spina, che porterà i grandi successi della musica popolare romana. Nella serata di sabato, sempre alle 21.30, grande concerto di musica dal vivo con i Blue filters, band che ripropone i migliori successi della musica anni 70/80/90.



L’ingresso all’evento è sempre gratuito. Evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, all’interno della programmazione “Sempre Maggio Fioranese”.