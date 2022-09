Tre giorni da Fiaba con la nuova edizione del Festival al Filatoio

Nona edizione per il Festival della Fiaba, dal 9 all'11 settembre presso il il circolo culturale Filatoio (via de' Bonomini 61/63) e in varie location nel Quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari, vicino al centro storico di Modena. Un appuntamento consolidato negli anni che vuole essere un momento di confronto e di ascolto con narrazioni di fiabe e miti della tradizione, spettacoli, performance, conferenze, esposizioni, workshop, momenti dedicati al gusto e tanto altro.

"La resa" sarà il tema caratterizzante della nona edizione

La direttrice artistica, performer e regista teatrale nonché ideatrice dell'iniziativa, Nicoletta Giberti spiega: "Un tema complesso, che ci chiama a riflessioni profonde. Arrendersi è difficile, ma volte è l'unica cosa che possiamo fare. La sfida è non cadere nella tentazione di una resa passiva ma cogliere la potenza e la bellezza di una resa attiva che ci mette al centro. La vita è come un fiume e se riusciamo a "fluire" ogni ostacolo sarà gentile e diventerà come una spinta verso la nostra vera natura… La fiaba ci mostra sempre, attraverso una simbologia articolata e complessa come fare, ma il segreto è sempre e solo uno, ovvero quello di affidarsi e fidarsi… in una parola arrendersi!"

Un appuntamento unico su territorio nazionale, capace di raccontare e interpretare le fiabe per adulti attraverso linguaggi artistici, musicali e performativi, mettendo al centro l'arte e il sentimento.

Le Fiabe

Trait d'union della manifestazione saranno come sempre le immancabili fiabe che anche quest'anno andranno, attraverso la forma del racconto fiabesco, a indagare il tema della Resa. Si terranno nei luoghi del festival, tra i quali l'Hotel La Pace che ogni anno ospita la fiaba del festival che per questa edizione sarà "Il Ginepro", poi ancora Spazio Loom che ospiterà il racconto di "L'Ondina della Pescai" e "Il cacciatore provetto". Poi tante altre fiabe come "Pollicino", "Hansel e Gretel", "Pelle d'orso" e "Il fabbro ferraio" che verranno proposte nelle tre giornate del festival (programma completo su www.festivaldellafiaba.com).

Conferenze e Performance

La nona edizione si aprirà venerdì 9 settembre con l'inaugurazione della mostra di Enrica Berselli, che ha ideato e realizzato l'opera raffigurata nella locandina, immagine simbolo di questa nona edizione. L'opera sarà esposta a Filatoio e visibile per tutte e tre le giornate di Festival. Come ogni anno non mancheranno le conferenze che si terranno tutte presso lo spazio Progetto Lavoratorio, uno degli spazi del Festival. Venerdì sera ad inaugurare il ciclo di conferenze ci sarà quella dedicata alla Biodanza: un metodo di trasformazione nella ciclicità della vita a cura di Angela Di Bartolo (Venerdì ore 20:30). Sabato invece sarà la volta della conferenza "Maledetta Cenerentola" a cura di Alessia Napolitano della Libreria Radice Labirinto (Sabato ore 20). A chiudere le conferenze domenica l'intervento dell'avvocato Gianluca Ruggeri che parlerà di "La Resa nella separazione" tra due coniugi (Domenica ore 19:30). Spazio anche alle performance come quella che si terrà, sempre presso lo spazio Progetto Lavoratorio "Priamo. Primi passi" di e con Antonio Santangelo (Venerdì ore 21:30) mentre sabato un workshop dedicato alla Biodanza "Fluire nella vita" a cura di Angela Di Bartolo (Sabato, dalle 16 alle 19, Progetto Lavoratorio).

Il magico giardino del Filatoio, punto nevralgico di tutta la manifestazione, ospiterà Lu-Ghirò con le sue opere di Fiber art, Emanuela per letture personalizzate di Rune e Clizia tra le sue bellissime ghirlande fiorite.

Non solo fiabe: spazio anche al gusto

Come ogni anno, presso la Caffetteria del Filatoio si potranno gustare ottime squisitezze, attendendo il proprio turno per andare ad ascoltare una fiaba e incontrandosi per scambiare parole, pensieri e suggestioni. Venerdì dalle ore 19.00 sarà possibile prendere un aperitivo e cenare, un momento conviviale che aprirà ufficialmente la nona edizione del festival. Sabato e domenica invece sarà possibile pranzare, aperitivo e cena al Filatoio con possibilità di colazione e brunch domenica 12.

Per assistere agli eventi in programma è necessaria la prenotazione UNICAMENTE chiamando il 3284673428. La cucina del Filatoio sarà aperta per colazione, brunch, pranzo, aperitivo e cena. Importante prenotare chiamando il 329 8940843.

Il Festival della Fiaba è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena, oltre che dell'Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell'Educazione.