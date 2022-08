Festival Filosofia 2022, il programma di venerdì 16 settembre

Modena

10:00

la lezione dei classici

Giuseppe Cambiano

Repubblica

di Platone

Modena - Piazza Grande - Sito Unesco

11:30

la lezione dei classici

Filippo Gonnelli

Per la pace perpetua

di Immanuel Kant

Modena - Piazza Grande - Sito Unesco

15:00

lezioni magistrali

Stefano Zamagni

Equità come virtù

Come distribuire parti uguali tra disuguali

In collaborazione con Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

Modena - Tenda di Piazza XX settembre

16:30

lezioni magistrali

Roberto Esposito

Eguaglianza

La dismisura democratica

Modena - Piazza Grande - Sito Unesco

18:00

lezioni magistrali

Vittorio Emanuele Parsi

Potere e risorse

Competizione strategica e ordine globale

Lectio Confindustria Emilia Area Centro

Anche in diretta web

Modena - Piazza Grande - Sito Unesco

20:30

lezioni magistrali

Alessandro Carrera

Processo

Il mistero dell'innocenza da Kafka a Satta

Modena - Tenda di Piazza XX settembre

Carpi

10:00

la lezione dei classici

Philippe Audegean

Dei delitti e delle pene

di Cesare Beccaria

Carpi - Tenda di Piazzale Re Astolfo - in italiano

11:30

la lezione dei classici

Tommaso Gazzolo

Che cos'è la dottrina pura del diritto?

di Hans Kelsen

Carpi - Tenda di Piazzale Re Astolfo

15:00

lezioni magistrali

Roberto Brigati

A chi va il giusto?

Merito e distribuzione

Carpi - Tenda di Piazzale Re Astolfo

16:30

lezioni magistrali

Avishai Margalit

Una pace giusta o giusto una pace?

Carpi - Piazza Martiri - traduzione in oversound

18:00

lezioni magistrali

Massimo Recalcati

Il trauma della Legge

Carpi - Piazza Martiri

20:30

lezioni magistrali

Ferdinando Menga

Responsività

Giustizia per le generazioni future

Carpi - Tenda di Piazzale Re Astolfo

Sassuolo

10:00

la lezione dei classici

Arianna Fermani

Etica Nicomachea

di Aristotele

Sassuolo - Tenda di Piazzale Avanzini

11:30

la lezione dei classici

Sebastiano Maffettone

Una teoria della giustizia

di John Rawls

Sassuolo - Tenda di Piazzale Avanzini

15:00

lezioni magistrali

Anna Elisabetta Galeotti

Rispetto

Tra riconoscimento e diritti

Sassuolo - Tenda di Piazzale Avanzini

16:30

lezioni magistrali

Benedetta Giovanola

Quale eguaglianza?

Princìpi di giustizia sociale

Sassuolo - Piazzale della Rosa

18:00

lezioni magistrali

Chiara Saraceno

Povertà educativa

Una lesione all'art. 3 della Costituzione

Sassuolo - Piazzale della Rosa

20:30

lezioni magistrali

Adriana Cavarero

Antigone

Dalla dike alle leggi

Sassuolo - Tenda di Piazzale Avanzini

