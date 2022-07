Festival del Folklore del Cimone, al via la prima edizione

Indirizzo non disponibile

Per il primo anno si svolgerà nei quattro comuni del Cimone il Festival del Folklore del Cimone: tre giorni di festa a Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola. L'intrattenimento sarà curato da tre gruppi folkloristici: il gruppo folkloristico di Pavullo, Quelli Dellara di Ancona e il gruppo "Insieme per caso" di Zocca. A seguire il programma completo

Venerdì 22 luglio

Sestola: ore 20.30 ritrovo di tutti i ballerini in costume presso Piazza Passerini e partenza per la sfilata; ore 21.00 – Spettacolo in Piazza della Vittoria di Sestola

Sabato 23 luglio

Fanano: ore 16.00 Inizio sfilata e spettacolo per le vie di Fanano

Riolunato: ore 20.30 Sfilata per il centro di Riolunato e spettacolo nella piazza antistante la Chiesa

Domenica 24 luglio

Montecreto: ore 16.00 Sfilata partendo dal Municipio e spettacolo