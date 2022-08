Frequenze d'alta quota, il Festival si chiude a Frassinoro con Debora Petrina

Serata conclusiva a Frassinoro per il festival Frequenze d’alta quota con un appuntamento assolutamente da non perdere. Tra musica, street food, ottima birra, negozi aperti e la voglia di vivere la propria comunità o, se si è turisti, scoprire un territorio che ha molto da regalare a livello paesaggistico e storico.

Sabato 27 agosto (ore 21, in piazza Miani con ingresso gratuito) arriva a Frassinoro Debora Petrina, eclettica polistrumentista dai mille talenti a recuperare il concerto annullato lo scorso luglio. Vincitrice del Premio Ciampi nel 2007 e produttrice stimata nell’ambito jazz e sperimentale contemporaneo, Petrina è compositrice, cantautrice, pianista, tastierista, chitarrista, danzatrice, performer e scrittrice. Stimata da David Byrne, che ha spesso pubblicato i suoi brani nelle sue radio playlist, ha ricomposto un brano di John Cage, la cui partitura è ora pubblicata worldwide dalle Edition Peters (NYC) con il doppio nome Cage/Petrina e il nuovo titolo Roses of the Day, per voce e pianoforte. Ha registrato prime assolute pianistiche di Morton Feldman negli Stati Uniti (OgreOgress), e di Sylvano Bussotti per l'etichetta Stradivarius, ed è stata molte volte interprete (vocale o alle tastiere) di opere contemporanee, anche per il Teatro La Fenice. Ha cantato e suonato allo Stone e al Barbès (New York), al Mills College (Oakland), al Seaprog Festival (Seattle), al Café du Nord (San Francisco), al DC Jazz Festival (Washington DC), al Teatro Roldàn (La Havana), al Jazz Festival di Madrid, alla Conway Hall (Londra), agli Istituti Italiani di Istanbul, Addis Abeba, New York, Los Angeles, San Francisco, Strasburgo, oltre che a Tokio, Osaka, Berlino. Il Teatro Stabile del Veneto ha dato a lei e allo scrittore Tiziano Scarpa (Premio Strega) una residenza creativa per la produzione dello spettacolo Le cose che succedono di notte, di cui è autrice di musiche e canzoni, nonché unica musicista in scena. E' in uscita quest'anno, per la zOaR Records di Elliott Sharp (NYC), un suo ulteriore album: le NuovoMondo Symphonies per voce e due pianoforti. L'album ha suscitato l'entusiasmo di Terry Riley, che ne ha scritto la prima recensione.

Il festival Frequenze d’alta quota, organizzato dal Comune di Frassinoro in collaborazione con la Scuola di Musica e la Proloco, conta sulla direzione artistica del leggendario studio Esagono di Rubiera, ed è stato realizzato anche grazie al prezioso contributo della Fondazione di Modena.

Tutte le serate di Frequenze d’alta quota sono ad ingresso libero, iniziano alle 21 e si tengono in Piazza Miani. Per maggiori informazioni www.frequenzedaltaquota.it/.