"Scienza, Tecnologia e Giustizia": torna il Festival della Giustizia Penale

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio, torna a Modena e provincia il Festival della Giustizia Penale, dedicato quest'anno a "Scienza, Tecnologia e Giustizia" promosso e organizzato dall’Associazione Festival Giustizia Penale Onlus. Iniziato nel 2019 con la nota e criticata ospite Amanda Knox e proseguito online dopo un anno di stop forzato, il festival giunge alla sua terza edizione.

Il ricco programma, che si svolgerà tra Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo, vede anche in questa occasione ospiti di spicco del panorama giuridico italiano, come il Giudice della Corte Costituzionale Marco Viganò, ma non solo. Saranno infatti presenti il noto infettivologo Matteo Bassetti, lo psichiatra Paolo Crepet, la direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza Elisabetta Belloni e tanti altri.

Il Direttore Scientifico dell'edizione 2022 del festival è il Prof. Luca Lupària Donati, mentre il Comitato Organizzativo è composto dagli Avv. Guido Sola (Presidente), Avv. Martina Cagossi, Avv. Elena Lenzini, Avv. Andrea Lodi, Avv. Graziano Martino, Avv. Chiara Padovani, Avv. Roberto Ricco, Avv. Gianpaolo Ronsisvalle. Alla Segreteria organizzativa, gli Avv. Daniela Dondi e Avv. Francesca Malagoli.

Il programma completo del Festival della Giustizia Penale è consultabile sul sito web dedicato, a questo link.