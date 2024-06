Festival dei Mulini Storici, tappa a Montese con il concerto “Around the world” de La Toscanini Next

Otto appuntamenti che uniscono musica e parole in otto luoghi diversi: sono i numeri della quinta edizione del Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Italiana Amici Mulini Storici. In territorio modenese la rassegna coinvolge il Mulino delle Coveraie di Montese: domenica 30 giugno alle 18:30 la talentuosa formazione under 35 della Fondazione Arturo Toscanini di Parma, la cui cifra stilistica è la commistione tra generi, si esibisce in un concerto dalle mille sfaccettature e dai molteplici linguaggi che si perdono l’uno nell’altro dal titolo “Around the world”.

Un concerto che nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un’epoca intera, ai protagonisti della musica e alle mitiche band nate negli anni ’30, che si sviluppa nel Nuovo Continente nel XX con Gershwin e Ellington, presentando anche autori che, come Chick Corea, continuano lungo la strada tracciata. Tuttavia, lungo il percorso, troviamo altri classici di genere legati alla mitica orchestra swing “inventata” da Glenn Miller, come Fly me to the moon di Bart Howard in seguito riarrangiata a swing da Quincy Jones per l'esecuzione di Frank Sinatra con la big band di Count Basie.

Passando anche per Mas que nada una canzone brasiliana samba-bossa nova, scritta e cantata originariamente da Jorge Ben Jor, tratta dall'album Samba Esquema Novo del 1963. Fa parte del programma anche la più recente Uptown Funk, singolo del musicista britannico Mark Ronson, pubblicato nel 2014 e che vede la partecipazione vocale del cantante statunitense Bruno Mars, diventando il singolo di maggior successo del 2015 e uno dei più gettonati nella storia della musica.

La formazione si compone di Ethan Bonini al sax tenore e alto, Alessandro Salaroli al sax alto e soprano, Rosita Piritore al pianoforte, Martino Mora alla batteria e Marco Cilloni al basso elettrico.

Il progetto “Macinare Cultura” è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei Mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. L’edizione di quest’anno ha come sottotitolo “La tradizione in movimento”, per sottolineare la necessità di recuperare la ricca tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese, ma in una chiave innovativa e sorprendente.

Quanto al Mulino delle Coveraie, è installato in un edificio parzialmente ristrutturato e costruito in più riprese, la cui parte più antica è stata realizzata nel XVII secolo su impulso della famiglia Montecuccoli, feudatari del Frignano. Trae la forza motrice dall'omonimo ruscello che spinge due ruote lignee, verticali e a cassette, di cui una di 8 metri di diametro. Attualmente adibito ad abitazione e a piccolo museo, visitato su appuntamento da scolaresche e appassionati, è dotato di 4 macine in pietra attualmente non in funzione.