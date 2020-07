Festival Mundus, la cantautrice tedesca Olivia Trummer in concerto a Mirandola

Un suggestivo concerto per voce sola e pianoforte. Il nuovo appuntamento in terra modenese del Festival Mundus 2020 organizzato da ATER Fondazione vede protagonista sul palco del Parco di Piazza Matteotti a Mirandola mercoledì 29 luglio alle 21.30 con “Fly Now” – dal titolo di uno dei suoi ultimi album – la cantautrice e musicista tedesca Olivia Trummer.

Ingresso unico 10 euro. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti. Info e prenotazioni: telefono 0535 22455, mail mirandola@ater.emr.it, sito www.comune.mirandola.mo.it

L’album “Fly Now” uscito a fine ottobre 2014 nasce dalla canzone con lo stesso titolo, Fly Now, in cui Olivia Trummer si è immaginata un uomo che si sveglia sulla cima di una montagna e che resta affascinato dal cielo e dalla scoperta dell’ignoto, decidendo di non tornare a casa sua. La medesima situazione in cui si trova la Trummer, come artista e come essere umano. E la cosa bella è avere il coraggio di saltare, di cercare di più di quello che puoi vedere.

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus.