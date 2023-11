Festival Music Multiverse, a Spilamberto "Reue e altri sentieri"

Sabato 25 novembre alle ore 21.00 alla Sala della Musica di Spilamberto, si terrà Music Multiverse.

Alcuni grandi compositori del ‘900 hanno aperto nuove strade per l’espressività musicale. Le loro esplorazioni nella forma, nell’estensione delle tecniche strumentali, nell’interazione tra suono reale ed elettronica hanno costruito una tavolozza di nuovi colori e possibilità per le generazioni successive di compositori. Il programma della serata evidenzia nei fatti questa continuità tra la ricerca di ieri e quella di oggi. Partendo dall’ormai classico “Reue” di Karlheinz Stockhausen, proposto per la prima volta in Italia, procede con l’esecuzione di tre nuovi brani in prima assoluta firmati da due compositrici e un compositore che sono anche esecutori del concerto.

K. STOCKHAUSEN: Reue da Freitag aus Licht [prima esecuzione italiana]

(1928 – 2007) for sopran, flute, bassetthorn, electronics and sound project

A. CORRIDORE: Prossimità dell’ombra (2020) [prima esecuzione assoluta]

(1964) per nastro magnetico

C. CARRETTI: H (2023) [prima esecuzione assoluta]

(1986) per soprano e live electronics

S. PEPE: CORPS - D’après A. Artaud and R. Hart (2023) [prima esecuzione assoluta]

(1988) for voice, electronics, flute, clarinet

Silvia Pepe, soprano

Antonella Bini, flauto

Chiara Carretti, clarinetto_corno di bassetto

Armando Corridore, regia del suono