A Pavullo appuntamento con il festival "Città dei bambini"

Il Festival "Pavullo Città dei Bambini", in programma il 9 giugno dalle 9.30 in centro storico, si propone di offrire un'esperienza unica e coinvolgente per i bambini, promuovendo la creatività, l'apprendimento e il divertimento attraverso una serie di attività ludiche, laboratori didattici, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e molto altro ancora.

Ma non solo! E' anche un luogo dove i grandi possono esplorare la propria genitorialità e partecipare a incontri, conferenze e cerchi di condivisione sul tema della famiglia e dell’educazione parentale, oltre all’immancabile mercatino lungo le vie del centro, dove troverete deliziosi prodotti artigianali e creazioni uniche e allo Stand gastronomico della Proloco, che delizierà i palati di grandi e piccini. Per il programma completo visitare il sito https://pavullocittadeibambini.wordpress.com/.