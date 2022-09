FestiValori. Presentata a Roma la tre giorni di Modena sulla finanza

Si svolgerà a Modena dal 21 al 23 ottobre FestiValori il primo festival di Valori.it, la testata giornalistica online di Fondazione Finanza Etica. Da anni Valori.it realizza inchieste e reportage per avvicinare le persone al mondo della finanza e dell’economia. Temi spesso ritenuti “complessi”, che la redazione si impegna a tradurre in modo comprensibile, perché la qualità della vita, dell’ambiente, delle comunità sono profondamente connesse alle scelte che avvengono nelle società di investimento, nelle aziende e nei mercati.

FestiValori sarà un’occasione per avvicinare, anche in modo ludico, il pubblico e le scolaresche alla finanza e all’economia e per incontrare analisti ed esperti che possono allargare lo sguardo sugli scenari economici che ci aspettano.

«Il secondo articolo della nostra Costituzione ci impone il dovere inderogabile della solidarietà. E in questo momento in cui alla globalizzazione fanno da contraltare i sovranismi, lavorare su valori e etica è fondamentale. Ed è la strada scelta da questo festival in cui si racconteranno esperienze e vite vissute, dando particolare importanza all’educazione finanziaria per ragazzi e adulti. Per fornire a ciascuno gli strumenti necessari per dare corpo alla nostra Costituzione», ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione del Festival.

«Festivalori pone al centro della sua azione la promozione della finanza etica in particolare attraverso l'educazione critica alla finanza, dove l'obiettivo non è solo quello di informare sulle tecnicalità finanziarie ma contribuire a formare cittadine e cittadini che partecipano attivamente ai processi di crescita umana e sociale, prima anche che economica, delle loro comunità», ha spiegato Marco Piccolo, presidente di Fondazione Finanza Etica.

Mentre Andrea Barolini, direttore di Valori.it ha concluso: «FestiValori affonda le proprie radici nel lavoro giornalistico che la testata produce da numerosi anni. E sarà l’occasione per dare continuità a tale lavoro portando le notizie e gli approfondimenti sui temi economici e finanziari a un pubblico ampio e, soprattutto, giovane che troppo spesso ed erroneamente li percepisce come distanti e di difficile comprensione».

Il programma di FestiValori - 21-23 ottobre - Modena

Durante il festival si parlerà di ripresa post covid, sostenibilità, disuguaglianze con Enrico Giovannini, Pasquale Tridico, presidente INPS, Anna Fasano, presidente di Banca Etica, e Sabina De Luca del Forum disuguaglianze e diversità.

Le tavole rotonde saranno alternate da piccoli talk in stile TED su diversi temi: le storture del mondo della finanza, con Andrea Baranes, esperto di finanza etica e analista di Fondazione Finanza Etica; chi finanzia la crisi climatica? con Sofia Pasotto di Fridays For Future; lavoro e futuro, con Marco Ripoldi de Il Terzo Segreto di Satira.

Ugo Biggeri, presidente di Etica Sgr, e Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar - Rai Radio2, dialogheranno sulla difficoltà di fare informazione sulla finanza.

L’educazione finanziaria sarà oggetto di un panel specifico con Giovanna Boggio Robutti di FEduF, Andrea Ligabue, ricercatore dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Damien Lanfrey di FEM, Future education Modena.

Non mancheranno le attività ludiche nel corso delle tre giornate, con la possibilità per il pubblico e le scolaresche di giocare al nuovo gioco di ruolo dal vivo sulla finanza ideato in collaborazione con il GAME Science Research Center dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il programma degli eventi esplorerà l’influenza della finanza in aspetti della nostra vita quotidiana. Domenica a pranzo presso il ristorante Roots si parlerà di speculazione sulle materie prime alimentari e di sostenibilità ambientale e sociale della produzione di cibo. E nel pomeriggio, in contemporanea con il fischio di inizio delle partite, si approfondiranno i legami tra calcio e finanza, con una tavola rotonda moderata dal giornalista Luca Pisapia e che vedrà la partecipazione di Damiano Tommasi, ex calciatore e sindaco di Verona, Cesare Bisoni, ex presidente della CoViSoc e Professore Emerito del Dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Pippo Russo, sociologo dell’Università di Firenze.

Presso l’ex-Albergo Diurno sarà visitabile per tutti i giorni dell’evento una mostra immersiva sul tema del disarmo nucleare realizzata in collaborazione con Senzatomica e che sarà inaugurata venerdì pomeriggio alla presenza di Carlo Rovelli e Susi Snyder di ICAN.

Venerdì pomeriggio Fondazione Finanza Etica presenterà il proprio quinto Rapporto sulla finanza etica in Europa con Barbara Setti, co-autrice della ricerca, e Patrizia Toia, europarlamentare.