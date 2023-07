Festival "Un Paese ci vuole", a Montese ospite d'onore Mogol

È un programma davvero ricco di storie raccontate dalla viva voce di illustri protagonisti nei più svariati campi quello che animerà la terza edizione di “Un Paese ci vuole”, il Festival di Storie e Cultura ospitato dall’estate 2021 nelle vie e nelle piazze del Comune di Montese. Storie che sicuramente affascineranno come sempre il pubblico, ogni anno più attento e partecipe, durante la tre giorni del Festival dal 14 al 16 luglio.

Il programma è stato presentato questa mattina in Provincia di Modena alla presenza del Presidente Fabio Braglia, che anche quest’anno ha voluto onorare la manifestazione con il proprio patrocinio, del Presidente della Pro Loco di Montese Riccardo Ludergnani e dei direttori artistici Marco Pietro Lombardo e Vittorio Macioce.

Il Festival 2023 vedrà la presenza di una forte componente femminile e si aprirà con l’inaugurazione della mostra “Una donna per amico” dedicata proprio alle donne di Montese. Un ringraziamento speciale va dunque anche al grande autore Mogol, che sarà presente al Festival con una Lectio Magistralis e che ha “ispirato” il titolo della mostra e di alcuni degli interventi durante il Festival.

Proprio in occasione dell’incontro-intervista con Monica Zanetti, alias Lady F40, in programma il primo giorno del Festival, sarà ricordato il carrozziere modenese Sergio Scaglietti al quale la Ferrari ha dedicato la 612 Scaglietti e verrà posata la prima pietra del monumento a lui dedicato, opera dello scultore Alessandro Rasponi. Scaglietti, collaboratore dell’ingegner Enzo Ferrari, ha “vestito” alcune delle auto più belle e famose costruite dalla casa automobilistica di Maranello ed aveva scelto Montese, che amava profondamente, come seconda casa.

«Un Paese ci vuole è arrivato alla terza edizione e per la Pro Loco è davvero un onore aver contribuito ad organizzare una manifestazione che ogni anno cresce nell’interesse e nella qualità degli ospiti - sottolinea Riccardo Ludergnani, presidente della Pro loco di Montese – e chi verrà a godersi lo spettacolo potrà ascoltare racconti di personaggi che rappresentano il nostro Paese e il paese di Montese. Quest’anno avremo la presenza di un Maestro come Mogol a raccontare la storia della musica italiana, in una serata che sarà indimenticabile. Così come lo saranno gli appuntamenti con tutti gli ospiti in programma, a cui vogliamo esprimere gratitudine per aver accettato il nostro invito. Siamo orgogliosi quindi di presentare la tre giorni di eventi - che saranno sempre visibili su www.visitamontese.com -, che siamo certi richiameranno l’interesse di tanti visitatori».

Per il co-direttore artistico Marco Pietro Lombardo «il fatto che Un Paese ci vuole sia arrivato al terzo anno ci riempie di orgoglio. Ed è la conferma che il progetto di rendere Montese un paese che possa raccontare la sua storia attraverso le storie degli ospiti della manifestazione, è la sfida che tutti i borghi dovrebbero raccogliere per uscire da un ingiusto anonimato. Montese è comune che fa dell'Emilia un posto bellissimo dove vivere e fare le vacanze. Il festival è lo strumento che porta i valori del luogo e delle persone fuori dai suoi confini, facendone per tre giorni un centro di cultura, spettacolo e passione».

Vittorio Macioce, altro co-direttore artistico del festival sottolinea che «Un Paese ci vuole è uno specchio. È il luogo dove una comunità si riconosce. È un rito che si svolge ogni anno per raccontare e raccontarsi».

La direzione artistica di “Un Paese ci vuole” è affidata a TMT Media, società fondata da Marco Pietro Lombardo che si avvale della collaborazione di Vittorio Macioce.

Marco Pietro Lombardo, una vita da caporedattore del quotidiano Il Giornale, fondatore del sito trameetech.it. Scrive, conduce e produce, ma soprattutto ama lo sport e la tecnologia e si occupa di tecnologia un po’ per sport. Vittorio Macioce, giornalista e scrittore, editorialista del quotidiano Il Giornale e fondatore e direttore artistico del Festival delle Storie. Il suo ultimo romanzo è “Dice Angelica” (edizioni Salani).

Il comitato organizzatore è affidato alla Pro Loco di Montese, e al gruppo Il Trebbo di Montese con la collaborazione di Riccardo Ludergnani, Elena Battistini, Walter Bellisi, Alessia Gualandi, Francesco Mazza, Chiara Quattrini, Mattia Tonelli, Valentina Vignali

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a montese.proloco@gmail.com o visitare il sito www.visitamontese.com/festival-un-paese-ci-vuole.