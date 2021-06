Nei parchi di Formigine fiabe per bambini al calar del sole

Dal 24 giugno, e per tutti i giovedì di luglio, Formigine e le sue frazioni ospiteranno “Al parco, di sera”: rassegna pensata per i bambini dai 4 anni e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il primo appuntamento è alle 20.15 (con replica alle 21.30) presso il parco della Resistenza (via Sant’Antonio 4) con “Sublime fiabesco”, storie raccontate da Marco Bertarini e atmosfere sonore musicate da Emanuele Sgarbi. Parole e suoni dialogano per narrare la vicenda di un principe nato cieco ma che un cantastorie riesce a guarire facendogli “vedere” la realtà circostante attraverso i suoi racconti (in caso di maltempo, gli spettacoli si terranno in Auditorium).

Giovedì 1 luglio alle 21.30, al parco di via Colombo a Magreta, andrà in scena “Quando i maiali ebbero le ali” (di e con Marco Bertarini). Racconto fiabesco che narra di un ragazzo che diventa apprendista in una legatoria e ha la possibilità di leggere tutti i libri che gli passano tra le mani, anche uno rosso che gli è stato proibito! Proprio in quel libro troverà le indicazioni per recarsi in una scuola dove imparare formule magiche per potere trasformarsi in qualsivoglia cosa, animale o persona (in caso di maltempo, lo spettacolo è annullato).

L’8 luglio, alle 21.30, al parco di via Panaro a Colombaro, è in programma “Millanta volte c’era… un raccontafiabe” (di e con Marco Bertarini). Il raccontafiabe di Luigi Capuana diventa la fiaba-cornice all’interno della quale verranno narrate altre storie della tradizione popolare poco note e rielaborate per l’occasione, mescolando varie versioni e integrando nuovi dettagli e particolari sconosciuti (in caso di maltempo, lo spettacolo è annullato).

Si terrà il 15 luglio alle 20.15 (con replica alle 21.30) nel parco del castello “Verdi racconti germoglianti”, sempre con la coppia Marco Bertarini ed Emanuele Sgarbi. Le fiabe non parlano solo di mondi magici. Esistono anche racconti leggeri che mostrano modi diversi per vivere nel mondo di oggi, all’insegna della sostenibilità e della biodiversità (in caso di maltempo, gli spettacoli si terranno all’Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25).

Nel parco della Resistenza, il 22 luglio alle 20.15 (con replica alle 21.30) le bibliotecarie intratterranno i bambini da 4 a 8 anni con “Tutto il tempo del mondo” (in caso di maltempo, si va in Auditorium).

Ultimo appuntamento della rassegna giovedì 29 alle 21.30 (con replica alle 22.30) presso il parco del castello. I personaggi più amati dell’immaginario medievale si animeranno sulle mura dell’antica fortezza mentre le guide museali racconteranno appassionanti avventure nel corso dello spettacolo “L’immaginario medievale: draghi, streghe, cavalieri” (in caso di maltempo, l’iniziativa è rimandata a giovedì 5 agosto).

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, telefonando o scrivendo alla biblioteca ragazzi (059 416356, biblio.formigine@comune.formigine.mo.it). È consigliato portare con sé cuscini e coperta (eccetto per gli eventi al parco della Resistenza). Gli incontri possono essere seguiti anche da casa, collegandosi alla pagina Facebook della Biblioteca di Formigine.