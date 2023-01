A Castelfranco Emilia una fiaccolata per Giulio Regeni organizzata dal Pd

Oggi sono esattamente sette anni dal 25 gennaio 2016, la data in cui è scomparso il nostro giovane connazionale Giulio Regeni. Il Partito democratico di Castelfranco Emilia spiega: "La “colpa” di Giulio è stata quella di aver fatto il suo lavoro con passione e capacità: indagare e studiare per far emergere le ingiustizie e le contraddizioni del regime di al-Sisi. Quello stesso regime che lo ha poi catturato, barbaramente torturato e infine ucciso e che oggi nega la verità e le sue colpe. Nega verità e giustizia non soltanto a Giulio, ma alla sua famiglia e a tutto il nostro Paese".

Dopo due anni di distanziamento sociale e pandemia quest’anno torneremo a ricordare pubblicamente la scomparsa di Giulio Regeni. "Come PD Castelfranco Emilia e Idee in comune il 26 gennaio alle 18.30 in Piazza della Liberazione 5, davanti alla biblioteca comunale Lea Garofalo, abbiamo organizzato una fiaccolata, un momento pubblico per ricordare la storia di Giulio e soprattutto un modo per accendere una luce, non dimenticare e continuare a chiedere verità e giustizia".