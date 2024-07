Trattori, animali, antichi mestieri: a Nonantola torna la Fiera dell'agricoltura e dell'allevamento

Orario non disponibile

Torna a Nonantola, da sabato 27 a lunedì 29 luglio la Fiera dell'agricoltura e dell'allevamento, giunta quest'anno alla sua 29° Edizione. Una ricca fiera fatta di spettacoli, mercatini, antichi mestieri, arte, enogastronomia, agricoltura e tanto altro in tutta Nonantola, dal centro storico fino al Parco della Pace che inizierò con una speciale anteprima venerdì 26 luglio, con spettacoli in Piazza Liberazione.

Per tre giorni il paese sarà animato da esposizione di trattori, mostra di animali da cortile, civiltà contadina, mercato produttori agricoli, esposizione cavalli e antichi mestieri. Mercatini, street food e punti ristoro. Esposizioni di pittura, scultura e fotografia. Luna park e mercato ambulanti. Spettacoli in Piazza Liberazione con musica dal vivo e intrattenimento.

In concomitanza con la fiera sabato 27 si terrà l'evento "Museo in musica" alle 19.30 alla Torre dei Bolognesi, a cura del Museo di Nonantola, mentre domenica al Museo di Nonantola appuntamento con il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni "Animali reali e fantastici", sugli animali reali e fantastici che popolano la nostra terra... e la nostra fantasia. Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria entro sabato 27 luglio (059 896656 - museo@comune.nonantola.mo.it). Sempre domenica si terrà lo spettacolo finale della fiera al Parco della Pace, a cura della Pro Loco.