A Medolla arriva la millenaria Fiera di Bruino

Torna l'appuntamento con la millenaria Fiera di Bruino a Medolla, quest'anno in programma dal 5 al 9 luglio tra buon cibo, musica e animazione. A partire da venerdì 5, con il gnocco e le tigelle della tradizione modenese. Sabato 6 sarà la volta della paella del 'professor paella' mentre domenica protagonista il risotto di Risotteria Melotti. Lunedì 8 street food in compagnia degli amici della proloco locale, mentre martedì appuntamento con la storica tavolata in piazza (su prenotazione a prolocomedolla@gmail.com o chiamando i numeri 324 7931434; 348 6345761).

Tanto spazio, come dicevamo, anche alla musica: venerdì animazione a cura di Radio Stella e, a seguire, schiuma party mentre sabato alle 21.30 sarà la volta del concerto dei "Non siamo mica gli americani", tribute band di Vasco Rossi. Domenica alle 21.30 appuntamento con lo spettacolo comico-musicale "I Masa" mentre lunedì, stesso orario, il live che non ti aspetti dei 60 Lire. Gli appuntamenti musicali si chiudono martedì con l'Orchestra Patty Stella.