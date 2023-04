Il ponte del 25 aprile con la "campionaria", torna la Fiera di Modena

Sarà allestito un palco per la presentazione di libri con gli autori: si apre venerdì 21 aprile alle 18.00 con Sergio Meda, curatore de “Il mio Coppi” di Mario Fossati; il giorno dopo, alla stessa ora, salirà sul palco Gianfranco Mammi per presentare il suo ultimo romanzo “Pluriball”, mentre domenica 23 aprile, alle 18.00, sarà la volta di Carlo Gregori con il romanzo autobiografico “Ogni estate a Lubecca”. Chiudono il ciclo di presentazioni due opere dedicate alla Motor Valley: lunedì 24 aprile alle 18.00 Luciano Guerri, attraverso il libro di Nunzia Manicardi “Una vita in ufficio tecnico”, racconterà la sua incredibile esperienza che lo ha visto lavorare in De Tomaso, Ferrari, Lamborghini e Benelli; infine, martedì 25 aprile alle 17.00 il giornalista Alessandro Socini presenta il suo libro “L’altra terra dei motori” che aiuta a scoprire tredici storie “minori” che hanno comunque contribuito a rendere unica la Motor Valley.

Spazio alla cultura anche grazie alla mostra d’arte a cura del Circolo degli Artisti che quest’anno presenterà una personale della pittrice e scultrice modenese Cristina Roncati.

Nell’area dedicata allo shopping, sempre nel padiglione A, da sabato 22 a martedì 25 si alterneranno la vendita dei vinili (sabato e domenica) e lo scambio delle figurine (lunedì e martedì), a cura rispettivamente di ‘A Tutto Disco – Mostra mercato del disco e cd usato e da collezione’ e di ‘Figurine Expo’. Lunedì 24 e martedì 25, gli appassionati di elettronica troveranno un piccolo mercato, mentre tutti i giorni sarà presente anche un’area con abbigliamento ed accessori vintage.

Nella giornata di venerdì 21 i più piccini potranno divertirsi con i giochi di una volta e i laboratori per costruire le trottole, a cura di Energia Ludica.

Casa e design

L’intero padiglione B ospiterà soluzioni per la casa con proposte di arredo, oggettistica e complementi. Gli amanti del design potranno ammirare l’allestimento curato da Art Design, gruppo di abili e creativi artigiani del territorio, che propone diversi ambienti creati utilizzando prodotti realizzati in piccole serie. A impreziosire questi spazi, infine, una mostra fotografica d’autore allestita da Stefano Selmi, apprezzato artista, che per l’occasione festeggia quarant’anni di attività. Da segnalare lo spazio dell’Istituto d’ Arte Venturi, in cui saranno esposte opere degli studenti.

Sport per tutti i gusti

Nel padiglione C e nell’attigua area esterna ci si potrà immergere nello Sport Village. Un ampio spazio, organizzato in collaborazione con il CONI, in cui si punta a far conoscere e provare, con l’aiuto di istruttori federali, diverse discipline sportive, evidenziando l’importanza dell’attività fisica sin dalla giovane età. Si potrà scegliere tra specialità più note, come il ciclismo, e altre, meno praticate ma altrettanto divertenti e stimolanti, come il baseball, la scherma e la laser run, la pesca sportiva e le attività subacquee, il rafting, il volo a vela, la guida di quad e moto elettriche, il pugilato e persino il lancio delle asce e dei coltelli. I meno giovani potranno fare un salto indietro nel tempo e riscoprire il calcio in miniatura, il Subbuteo che, soprattutto negli anni ‘80, in tutto il mondo conquistò milioni di appassionati.