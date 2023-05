Dopo quattro anni torna a Pavullo la Fiera dell’Economia Montana

Dopo una lunga sospensione, a causa della pandemia, dal 22 al 25 giugno 2023 si svolgerà a Pavullo n.F. la 22° edizione biennale della storica e importante Fiera che richiamerà decine di migliaia di visitatori.

Oltre 140 gli espositori di tutti i settori merceologici in cui spicca quello delle macchine e attrezzature agricole, fiore all’occhiello da sempre della manifestazione i cui spazi, a un mese dalla sua apertura, vede già il sold out degli stand posizionati in via Braglia tanto che il settore verrà maggiormente ampliato in altre aree.

Presentati i primi numeri e il nuovo logo della Fiera dal Vicesindaco Alessandro Monti del Comune di Pavullo alla presenza di G.B. Pasini, presidente dell’Unione dei Comuni del Frigano, gli assessori Daniele Cornia al turismo e Massimo Vallicelli lavori pubblici e sport. Hanno partecipato all’incontro anche le Associazioni di categoria commercio, artigianato e settori produttivi. A presentare l’impostazione e le linee guida della manifestazione, Paolo Storchi di SGPeventi.

Dall’incontro è emerso che, da parte degli operatori economici del territorio e oltre, vi è grande attesa per questo ritorno della manifestazione che riesce ad attirare in città decine di migliaia di visitatori.