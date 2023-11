A Castelnuovo Rangone arriva la Fiera dell'Ecosostenibilità

A Castelnuovo Rangone è tempo di Fiera dell’Ecosostenibilità. Domenica 12 novembre in centro storico spazio a mercatini, punti ristoro, gonfiabili e musica dal vivo, tutto in chiave green.

Dal mattino saranno allestiti il mercato del riciclo e della sostenibilità, il mercato agricolo biologico, il mercato dell’arte e dell’ingegno naturale, per i più piccoli il mercato per la compravendita e lo scambio di giocattoli e i gonfiabili in piazza Bertoni.

Tre i punti ristoro: punto food gestito dal Gruppo Resurrection Garden, i bioborleghi proposti dal distretto Biologico Valli del Panaro e le caldarroste della Pubblica Assistenza. La giornata sarà accompagnata dalla musica dei Manjola, mentre l’Acetaia comunale sarà aperta al mattino per le visite guidate dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Così la Vicesindaca di Castelnuovo Rangone Daniela Sirotti Mattioli: “Un’iniziativa a cui teniamo tanto e vorremmo diventasse un appuntamento fisso in autunno e primavera: la Fiera dell’Ecosostenibilità è l’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto per l’ambiente, sul valore del riuso e del riciclo, sulla necessità di combattere la cultura dello spreco. Un evento dai tanti significati, che intendiamo sviluppare in futuro con proposte sempre nuove”.