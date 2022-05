"Un grande prato d'erbe", torna a Savignano sul Panaro la fiera delle erbe aromatiche e officinali

Indirizzo non disponibile

A Savignano sul Panaro è tempo di “Un grande prato d’erbe”, la fiera delle erbe aromatiche e officinali che si svolge ogni maggio presso il parco del centro sportivo Nuvolari e che torna quest'anno sabato 14 (dalle ore 15.00) e domenica 15 maggio (dalle ore 9.00).

L’idea alla base della manifestazione è la ricerca di prodotti di qualità, naturali (per lo più biologici) e lavorati, al fine di riallacciare un rapporto di rispetto con la natura e l’ambiente. Grazie a una selezione accurata degli espositori e delle proposte, si punta ad offrire ai visitatori non solo prodotti ma anche un’idea di produzione e di consumo sostenibili.

Fra le proposte degli espositori, figurano erbe fresche e lavorate per numerose applicazioni, sia coltivate sia spontanee. Parte essenziale dell’offerta sono anche i produttori biologici, assieme a un’area dedicata al giardino con piante selezionate, molte delle quali non comuni. Arricchiscono il quadro anche laboratori, mostre, incontri con operatori ed esperti, presentazioni di opere, conferenze, consulenze.

Infine, poiché anche il palato vuole la sua parte, non mancano le proposte gastronomiche presso alcuni esercizi commerciali del paese. Un ristorante propone un menù studiato per l’occasione, con l’impiego di erbe, spezie, fiori, nonché la presenza di piatti vegani. Una gelateria presenta invece gusti particolari con l’utilizzo di erbe e fiori e spezie. Per finire, un bar prepara estratti di frutti e ortaggi, mentre una birreria serve birre artigianali di alta qualità.