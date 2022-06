Un fine settimana di festa a San Felice con la Fiera di Giugno

Si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 17 al 19 giugno la Fiera di Giugno organizzata dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune. In programma concerti, eventi, street food e il luna park.

Si comincia venerdì 17 giugno con: “Metti una sera in fiera, camminando alla Pica in compagnia per scoprire i profumi di giugno al tramonto”. Ritrovo alle ore 19.30 a San Biagio di San Felice per una facile camminata aperta a tutti di circa cinque chilometri. Si raggiungerà il Giardino botanico della Pica, dove si andrà alla scoperta delle fioriture e dei profumi di giugno. La camminata è organizzata dall’Asd Out Door Nordic Walking Bassa Modenese, referente Elena Budri 338/6216834. Partecipazione gratuita aperta a tutti, prenotazione consigliata. Sempre venerdì in piazza Matteotti alle 21, concerto della rock band femminile Pandorea.

Sabato 18 giugno, in piazza Matteotti, ore 21, sarà di scena la cover band Black Rose.

Domenica 19 giugno in piazza Matteotti e nelle vie del centro, alle 16.30, spettacolo con Dama Dorè e Circo Ciccioli. Ancora in piazza Matteotti, ma alle 21, appuntamento con il rockabilly con il concerto dei Lem and the Picknickers.

Le iniziative saranno affiancate dallo street food per le vie cittadine, mentre dal 17 al 20 giugno funzionerà il luna park in piazza Ettore Piva. Per questo motivo venerdì 17 giugno e lunedì 20 giugno il mercato si trasferirà in piazza Italia.