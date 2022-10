Italia Wedding Show 2022, il matrimonio protagonista a ModenaFiere

I prossimi 8 e 9 ottobre torna Italian Wedding Show, la fiera per tutti gli sposi, alla Fiera di Modena. Dopo il taglio del nastro, alle 10.30, verrà dato il via alla realizzazione dell’immagine di Italian Wedding Show 2023: Alice Vacondio, fotografa, street artist e scenografa, inizierà a dipingere, su una pannellatura 6 m x 3 m, l’opera “Love is love”. Un’opera eseguita in diretta con una performance da non perdere.

Ma i veri protagonisti della kermesse saranno le aziende espositrici, provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Un numero record di aziende, più di 100, che permetterà di incontrare i migliori professionisti e toccare con mano prodotti, servizi, novità per la stagione 2023. Passeggiando tra i vari stand, si potranno trovare consigli utili dai migliori catering e dalle più importanti location quali ville e castelli, agriturismi e acetaie, ristoranti e hotel. Chi non vede l’ora di partire per il viaggio di nozze riceverà suggerimenti interessanti presso le agenzie di viaggio.

I negozi di bomboniere e partecipazioni esporranno i loro articoli per festeggiare gli invitati.

Ci si potrà fare un’idea su quale abito indossare per il matrimonio, grazie all’esposizione di centinaia di abiti, con modelli per sposa, sposo e per gli invitati.

Saranno a disposizione dei futuri sposi fotografi, gioiellerie, flower design, autonoleggio, agenzie di animazione e spettacolo, make up artist, hair and beauty specialist, wedding planners.

Inoltre, Italian Wedding Show presenta quest’anno due aree speciali, “La casa del futuro” con proposte innovative e oggettistica di alta qualità per la casa e “Matrimonio Fatto ad Arte”, dedicata agli artigiani che con passione e creatività disegnano e realizzano a mano partecipazioni, fiori, bomboniere, complementi d’arredo, abiti da sposa e cerimonia e, persino, accessori moda per gli ospiti a 4 zampe.

Due progetti espositivi fortemente voluti dagli organizzatori, per esaltare le eccellenze italiane e offrire al pubblico servizi, prodotti e idee avveniristiche e uniche per l’abitare e per la cerimonia nuziale.

La programmazione degli eventi, è ricca e articolata e si terrà nell’Arena Spettacoli e nell’Area LAB. Si parte sabato 8 all’Arena Spettacoli, alle 11.30, con Wedding Art Festival. Musicisti, band e DJ a suon di musica, monologhi ed esibizioni coinvolgeranno i futuri sposi in uno spettacolo dal ritmo serrato, condotto dal simpaticissimo Giovanni D’Angella, eclettico artista scuola Colorado e Zelig.

Non poteva poi mancare l’appuntamento tanto atteso dalla Comunità LGBT, Gay Bride Show, previsto sabato 8 ottobre alle ore 15.00. Tiziana Etoschi, una delle più importanti wedding planner italiane, condurrà il pubblico lungo un percorso in 5 tappe dal rito civile e le pratiche burocratiche al viaggio di nozze, passando per la scelta degli allestimenti, del servizio fotografico e dell’intrattenimento musicale. Con Tiziana, saliranno sul palco artisti, blogger, esperti che daranno vita a uno spettacolo travolgente ricco di spunti per organizzare un same sex wedding indimenticabile.

Quest’anno le sfilate moda del Fashion Wedding Show presenteranno, in entrambe le giornate, le collezioni di brand nazionali e internazionali, dalla magia degli abiti Allure Bridals, alle prestigiose firme Riky Dalal, Millanova e King of Rome, dall’alta Sartoria Italiana di Nadia Orlando e Musa Bridal alla raffinata eleganza di Via della Spiga Milano.

L’Area Lab è una delle tante novità di Italian Wedding Show 2022. Il programma di seminari e workshop spazia dal beauty al food, dagli allestimenti floreali alla degustazione dei fantastici confetti di Sulmona, per concludersi domenica 9 con un matrimonio simbolico, tenuto da un celebrante d’eccezione, Giovanni D’Angella.

Punta di diamante, è proprio il caso di dirlo, del calendario LAB è Lovers Game, il primo wedding talent in fiera, dove si potrà vincere una coppia di fedi Polello “Sì, lo voglio”.