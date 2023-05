Castelnuovo, Fiera di Maggio nel segno della solidarietà

Torna la Fiera di Maggio e Castelnuovo si prepara a vivere otto giorni di spettacoli, incontri, cultura, mercati, momenti di comunità e solidarietà. Dal 22 al 29 maggio si rinnova la centenaria manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con le associazioni del territorio. Dal concerto-tributo a Bob Dylan all’esibizione dei Rulli Frulli, dalla cittadinanza onoraria a Carmen Yáñez all’inaugurazione del Giardino dei Giusti, sono tante le occasioni per visitare Castelnuovo nei giorni della Fiera.

“Dopo il successo dell’edizione 2022, quella della ‘ripartenza’, quest’anno le attese sono alte – afferma il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi –, ma siamo convinti che il programma proposto sia all’altezza delle aspettative, con tanto intrattenimento, incontri e momenti dal grande valore simbolico. Una rassegna che avrà anche una declinazione solidale: di certo non possiamo rimanere indifferenti al dramma che stanno vivendo tante persone nella vicina Romagna e nelle Marche. Per questo, in collaborazione con la Parrocchia di Castelnuovo Rangone e il Gruppo Scout Agesci Castelnuovo Rangone 1, abbiamo organizzato una raccolta fondi per aiutare le popolazione alluvionate. Sono convinto che la nostra comunità e le Osterie, vera anima della Fiera, non faranno mancare il loro contributo”.

Ad aprire le danze saranno il brindisi inaugurale di lunedì 22 maggio alle 20.30 in via Roma e il concerto di primavera in chiesa alle 21, dove la voce del mezzosoprano Daniela Pini sarà accompagnata dal flauto di Giovanni Mareggini e dall’arpa di Davide Burani. La musica sarà la grande protagonista sul palco allestito in via Roma. Mercoledì 24 maggio la serata tributo a Bob Dylan sarà un adrenalinico viaggio musicale, in compagnia di alcuni grandi strumentisti che hanno condiviso parte del percorso artistico con il menestrello di Duluth come Scarlet Rivera, Amy Lavere & Will Sexton, Eileen Rose & The Legendary Rich Gilbert, oltre ad Andrea Parodi Zabala & Borderlobo con Alex Kid Gariazzo alle chitarre, Riccardo Maccabruni al pianoforte, organo e fisarmonica, Max Malavasi alla batteria, e gli strepitosi fiati degli Slide Pistons Luciano Macchia e Raffaele Kohler Da non perdere anche l’appuntamento di venerdì 26 maggio: reduci dal successo di X-Factor arrivano sul palco della Fiera i Disco Club Paradiso, per uno spettacolo all’insegna del ballo e del divertimento – in apertura Matteo Camellini direttamente da The Voice e il gruppo castelnovese tutto al femminile The Hurricane, dopo il concerto si balla con lo show dei Redmark. Sabato 27 tutta l’energia della Banda Rulli Frulli, per una serata speciale organizzata col contributo del Lions Club Castelnuovo Rangone, e domenica 28 Rock Experience con i ragazzi delle scuole medie “Leopardi” sul palco insieme ai Flexus, prima del gran finale di lunedì 29 maggio, con la grande tavolata di chiusura e l’animazione di Sonny Ve e Manuel.

Tra le iniziative più significative della rassegna la cittadinanza onoraria a Carmen Yáñez, poetessa cilena e amore di una vita del grande Luis Sepúlveda, in programma sabato 27 alle 10 in Sala Consiliare, e l’inaugurazione del Giardino dei Giusti nell’area della biblioteca comunale, un progetto realizzato con il coordinamento della Fondazione Gariwo. Tante anche le iniziative delle associazioni, come la sfilata “Un’altra moda: sogno, fantasia e bellezza” dell’Associazione “L’abito di Salomone” di martedì 23 o l’evento organizzato da Lapam in Sala delle Mura di giovedì 25, senza dimenticare i mercati: la grande mostra mercato della fiera, il mercato ambulante, il mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale, il Mercato dell’arte e dell’ingegno. E poi le iniziative della Farmacia comunale Carlo Urbani, le visite guidate all’Acetaia comunale, la presentazione del libro “Chiedi chi era Roberto Serio” di domenica 28 in Sala consiliare e tante altre iniziative, tutte ad ingresso libero e gratuito.