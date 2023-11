Mirandola, al via la 161° edizione della Fiera Mercato di Francia Corta

Sabato 18 e domenica 19 novembre, Mirandola sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi: la tradizionale Fiera Mercato di Francia Corta, con il suo ricco programma di eventi tra storia, musica, spettacoli ed ottima cucina.

La manifestazione prenderà il via alle ore 13 – di sabato 18 - con l’apertura della cucina del Principato, nelle quali sarà possibile assaporare tutte le specialità tipiche: dai maccheroni al pettine, passando per la polenta con ragù, “zampone dei Pico” (marchio registrato) e gli immancabili gnocchi fritti. Alle 14.30 doppio appuntamento: luna park e divertimenti vari (sul piazzale ex ATCM) e apertura del mercato straordinario degli ambulanti con oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia. Seguiranno, alle 15, l’esibizione della Banda di Quaderni per le vie del Principato e l’inaugurazione “formale” della Fiera alla presenza delle autorità cittadine con la successiva sfilata della corte di Francia Corta. Per le 16.30 è in programma presentazione ed incoronazione della nuova Principessa di Francia Corta, sul palco centrale di piazza Costituente ed infine, alle 18.30, i Principi offriranno la cena al popolo affamato: allo stand gastronomico si potranno degustare “fasulada, polenta imbrucada e ven brulè”.

Ricco anche il programma domenicale: alle 8 nuova finestra di apertura del Mercato Straordinario degli ambulanti, mentre dalle 9 sarà attivo il Luna Park, assieme ad altri giochi, sul piazzale ATC. Alle ore 9.30 sarà possiblile partecipare alla “camminata in rosso”: organizzata dalle Associazioni “Scuola del Portico” e “Donne in Centro”. Da mezzogiorno, per tutti gli amanti della buona tavola, sarà attivo lo stand gastronomico del Principato. Nel pomeriggio, invece, ci saranno le esibizioni delle Majorettes “Blue Stars” & Red in Black Marching Band New Ensemble, Red Planets Drumline e Blackbirds Band di San Felice sul Panaro. Alle 16.30, secondo tradizione, dal palco dei proclami di piazza Costituente si terrà il saluto di Mirandolina, lo sproloquio di Sandrone e della famiglia Pavironica e il conclusivo discorso del Principe di Francia Corta.

“La Fiera Mercato di Francia Corta rappresenta un momento di incontro, svago, compagnia, stare insieme e ritrovarsi su quel “Listone” che ha sempre raccolto, raccoglie e raccoglierà le storie belle e brutte di tutta la comunità – commenta il Sindaco Alberto Greco – L’edizione n°161 sarà occasione preziosa per ricordare il braccio e l’anima della Fiera Mercato di Francia Corta: Elvino Castellazzi. Il mio auspicio è che la spensieratezza, che incarna da sempre la Fiera Mercato, possa contagiare quante più persone con quel lavoro corale che rimane caratteristica indelebile ed espressione di una comunità unita: Buona Fiera Mercato di Francia Corta a tutti!”

“Piazza Costituente, terminato un ciclo di lavori di restyling a tempo di record, si appresta ad ospitare una delle manifestazioni tradizionali più amate dalla nostra comunità – commenta l’Assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi - La Fiera di Francia Corta, giunta alla 161^ edizione, rinnova la propria centralità nel programma di eventi annuali sul nostro territorio. Un’occasione preziosa, di visibilità e promozione del centro storico e del territorio, che quest’anno ha attirato oltre 200 espositori che parteciperanno al mercato. Numeri importanti che sottolineano l’importanza di un evento reso possibile grazie all’apporto delle nostre Associazioni di Volontariato”.