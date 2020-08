Fiera di San Bartolomeo, festa grande per il patrono di Pavullo

Lunedì 24 agosto, Pavullo festeggia il proprio patrono in centro storico con la tradizionale fiera mercato a cura del Comune. La sera di San Bartolomeo infatti, per le vie del paese sarà possibile trovare stand gastronomici con prodotti tipici locali e bancarelle per tutti i gusti.

L'intera serata si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19.