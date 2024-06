Spettacoli, mercatini, musica, il tortellone balsamico: torna la Fiera di Soliera

Quest’anno la Fiera di Soliera prenderà avvio venerdì 21 giugno, nel giorno del solstizio, del passaggio di consegne tra la primavera e l’estate. E terminerà lunedì 24 giugno nel giorno di San Giovanni Battista, patrono di Soliera. A inaugurare gli eventi serali in piazza Lusvardi saranno i NSMGA, ovvero i Non Siamo Mica Gli Americani, la cover band più longeva e più titolata di quel Vasco Rossi che in questi giorni sta illuminando San Siro a Milano. A concludere la Fiera, lunedì 24 maggio, un’intera giornata dedicata agli sport, chiusa in bellezza - incrociamo le dita - con Italia-Croazia sul maxischermo, partita decisiva per il girone della nostra nazionale agli Europei di calcio.

Nel mezzo la consueta scorpacciata di tortellone balsamico di Soliera e di eventi, tra i giochi di una volta proposti dallo Scombussolo e l’intrattenimento del Drag Queen show by madame Yoyo, tra il karaoke napoletano e i tanti artisti di strada con i loro originali e allegri spettacoli: il Circo Pacco venerdì 21 in piazzetta don Ugo Sitti, il Circo a Puà il giorno successivo, e ancora Burn&Brain domenica 23 giugno. Spettacoli geniali che fanno rivivere la magia del circo secondo una sensibilità contemporanea, senza animali in gabbia.

Un’occhiata ai main events in piazza Lusvardi: detto della serata di apertura sotto il segno del Comandante, sabato 22 giugno alle 21.30 sul palco salirà Carlo Amleto, strepitoso comico siciliano che è anche musicista e cantautore, mentre domenica 23 giugno tornerà a Soliera Andrea Barbi con un’edizione speciale del suo divertente “Mo pensa te live show”.

Numerosissimi gli stand e i banchetti animati dalle realtà associative del paese e disseminati tra piazza fratelli Sassi, piazza Repubblica, via Garibaldi, via IV Novembre, via Nenni e via dei Mille, mentre la Locanda del Tortellone, promossa dalla Compagnia Balsamica di Soliera, troverà posto in via Marconi, nei pressi del parchetto del Nuovo Cinema Teatro Italia. Da non perdere gli assaggi di tortellone a soli quattro euro.

Lungo via Roma saranno esposte le auto storiche a cura dell'Historic Motor Club, mentre le vespe e le moto d'epoca si potranno ammirare in via Rimembranze, a cura del Moto Club Oca Bigia 2. Dal 15 al 24 giugno torna anche il Gran Luna Park nell'area di via Mazzini e si rinnova nella serata del 23 giugno l'appuntamento in piazzetta Don Ugo Sitti con il concerto delle Corali “Do, Re, Mi, Fa, Soliera. Dal sacro al profano”. Un pensiero particolare andrà alla memoria del maestro Guido Malagoli, scomparso di recente, il cui libro postumo “Seduti, composti e zitti” verrà presentato domenica 23 giugno alle 16 in Castello Campori.