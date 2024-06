A Spilamberto è tempo di Fiera di San Giovanni: appuntamento con la 152esima edizione

Torna dal 21 al 24 giugno la 152esima edizione della Fiera di San Giovanni a Spilmaberto, l’appuntamento annuale con il gusto, la tradizione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il divertimento e le emozioni. La manifestazione si svolge ogni anno a cavallo del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, patrono del paese. La Fiera accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura tipici del territorio. Ogni anno durante la Fiera di San Giovanni i soci della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior Balsamico di produzione familiare.

L'evento è un’occasione per celebrare il patrono ma anche per presentare i prodotti tipici del territorio e l’attività delle numerose associazioni locali, che ogni anno si impegnano attivamente insieme all’Amministrazione Comunale per valorizzare la manifestazione. Durante tutto il periodo della fiera saranno disponibili innumerevoli attività rese disponibili grazie allo sforzo congiunto delle Istituzioni, degli Esercenti e delle Associazioni di Spilamberto: mercati, stand espositivi, Luna Park & spazio giochi per bambini, musei, mostre e monumenti aperti, oltre agli stand delle varie associazioni del territorio.

La Fiera di San Giovanni accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria locale. In programma anche spettacoli, gare sportive, mostre, laboratori per bambini, ristoranti per assaggiare la cucina tipica e lo storico mercatino di via Obici, la bellissima via del centro storico ospita mostre ed iniziative originali e stravaganti.

Negli ultimi anni fulcro della Fiera è diventato sempre più il parco della Rocca Rangoni, che ospita, tra i numerosi eventi, lo spazio dedicato al benessere animale. Atteso e seguito si dimostra il grande appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Proprio durante la Fiera di San Giovanni infatti i soci della Consorteria tengono l’assemblea annuale e assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior Balsamico di produzione familiare. La Fiera di San Giovanni si chiuderà come da tradizione con il suggestivo spettacolo pirotecnico.

Per maggiori dettagli e per il programma completo della fiera visita il sito dedicato all'evento www.fierasangiovanni.it.