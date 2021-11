Nove giorni di festa a Bomporto con la Fiera di San Martino

Sarà il Prefetto Alessandra Camporota la protagonista della doppia inaugurazione che caratterizzerà l’apertura della Fiera di San Martino di Bomporto.

Nove giorni di intrattenimento, incontri culturali, eccellenze gastronomiche e sapori tipici del territorio. Dal 6 al 14 novembre torna la Fiera di San Martino, tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Bomporto in collaborazione col Comitato Fiera, composto dai rappresentanti delle associazioni di volontariato. Un ritorno atteso dopo lo stop forzato dello scorso anno, ennesimo segno della ripartenza della comunità dopo i mesi di restrizioni causate dalla Pandemia, per una Fiera che propone tante conferme e altrettante novità.

La principale novità riguarda l'inaugurazione di Piazzetta Municipio, il nuovo spazio cittadino davanti alla sede del Comune, ideato nell’ambito del progetto ‘Costruire gentilezza’, che ospita la panchina viola simbolo della comunità solidale. La Piazzetta, luogo pensato per favorire la pratica di comportamenti gentili e far diventare la gentilezza un’abitudine diffusa, sarà inaugurata sabato 6 novembre alle 15.30 in concomitanza con l’apertura ufficiale della Fiera, alla presenza del Prefetto di Modena Alessandra Camporota. Prima di tenere a battesimo la manifestazione e la nuova area, il Prefetto sarà nella Sala del Consiglio del Municipio storico per un saluto ai rappresentanti della comunità, delle associazioni di volontariato e dei protagonisti della Fiera. Dopo la doppia inaugurazione, è previsto il consueto saluto del Sindaco alle attività commerciali, ai cittadini e ai visitatori.

Nei giorni di Fiera non mancheranno Borgobuono, il villaggio delle eccellenze dove è possibile gustare i piatti della tradizione, che si sposta in piazza Donatori di Sangue, grazie anche quest’anno alle associazioni Festa della Tagliatella di Solara, Festa del Lambrusco di Sorbara, AVIC di Bomporto, Baracca Beach di Bomporto e Gruppo Scout AGESCI di Bomporto, e l’Enoteca Lambrusco con i produttori vinicoli locali. Nuova e prestigiosa cornice anche per il San Martino d’Oro: dopo l’edizione virtuale del 2020, i riconoscimenti ai bomportesi più meritevoli del 2021 tornano in presenza giovedì 11 novembre in Municipio, nella rinnovata Sala del Consiglio.

Da non perdere anche la serata sull’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena di martedì 9 novembre, alla presenza del Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini e del Vicario Giordano Foroni, arricchita dalla possibilità di fare visite guidate all’interno dell’acetaia comunale recentemente inaugurata. Il giusto risalto anche ad un’altra grande eccellenza del territorio, il Lambrusco di Sorbara con le cantine di Rosso Rubino (Azienda agricola Garuti, Cantina della Volta, Cantina Divinja, Cantina Righi e Francesco Bellei) pronte a far conoscere ai visitatori gli impianti di raccolta, produzione e distribuzione in visite guidate su prenotazione domenica 14 novembre, Giornata europea dell’Enoturismo. Tra gli appuntamenti dedicati alla cultura domenica 7 novembre c’è il Café Letterario, una giornata non stop di presentazioni di libri, e l’esposizione Libriamo in collaborazione con l’Associazione Editori modenesi, lunedì 8 la presentazione del libro “Sgurbiòl. Delle cose e del tempo di Leila”, con l’autrice Antonella Romeo, invitato da ANPI e domenica 14 quando verrà svelato il portale “Naviganti di terra”, enciclopedia virtuale dedicata alla storia locale bomportese. Nei giorni di Fiera ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento: da Coccolasino e Asino bus dedicato ai bambini al Festival delle Street & Marching Band, dai trampolieri al teatro di strada. E poi la pesca di beneficienza organizzata dalla parrocchia, i mercati straordinari e tematici, le letture per bambini in biblioteca, le visite guidate del Gruppo storici locali, “Banchettiamo” con le proposte e le storie delle associazioni di volontariato e tanto altro.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio.