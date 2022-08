La Fiera di San Rocco compie 174 anni: cinque giorni di festa

Dal 12 al 16 agosto, torna a Spezzano di Fiorano Modenese la Fiera di San Rocco, giunta quest'anno alla sua 174° Edizione.

Ogni sera, animeranno la città band locali e spettacoli di intrattenimento: venerdì 12 Radio Antenna uno story con Lara Mammi, mentre sabato 13 Andrea Mingardi, che sarà introdotto dalla Enrico Benassi Band. Domenica 14 Andrea Barbi presenterà quando passa Nuvolari, mentre lunedì 15 ci sarà la puntata speciale di ferragosto di Andam a Vegg. Per finire, martedi 16 sarà il turno dei New Trolls, e ad aprore sarà il Progetto Musica di Roberto Zanni. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30.

Il 15 e il 16 agosto per tutta la giornata sulla via Statale saranno presenti gli ambulanti e la mostra di 500 e moto d'epoca. Non mancherà lo stand di street food davanti Casa Corsini e nel parcheggio di fronte. Nelle stesse giornate all'interno del parco Di Vittorio ci sarà un'area di ristorazione gestita dal gruppo Alpini di Fiorano Modenese.