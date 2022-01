Sant'Antonio, lunedì in centro storico la tradizionale fiera dei modenesi

Nonostante la ripresa energica della pandemia, la tradizionale fiera di Sant'Antonio a Modena si farà. L'appuntamento è come d'abitudine in centro storico per tutta la giornata.

Per l'edizione 2022 della fiera vengono introdotte novità organizzative per favorire il rispetto delle norme di prevenzione del contagio, innanzitutto ampliando l’area della manifestazione con l’obiettivo di ridurre il rischio di assembramenti e garantire la possibilità di mantenere il distanziamento tra le persone.

La nuova organizzazione non prevede i “doppi fronti” dei posteggi che caratterizzavano via Emilia e Canalgrande. Alcuni banchi verranno perciò collocati in piazza Matteotti, in piazza XX Settembre e in piazza Roma, allargando di fatto il perimetro della fiera.

Per poter fare acquisti srà necessario il super green pass, come spiegato nell'ordinanza comunale: "Il “green pass rafforzato” non è richiesto per la libera frequentazione del Centro Storico, il passaggio, l'ingresso e l'uscita dalla propria abitazione, ed altro, anche in vie e piazze dove sono presenti i banchi di vendita, ma è necessario per la clientela che accede ai banchi di vendita". Inoltre, "nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione guanti a perdere monouso, rendendone obbligatorio l'utilizzo".