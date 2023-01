Festa di Sant'Antonio, un martedì di fiera in centro storico

La prima (anche se non per ordine di importanza) delle due fiere cittadine torna come ogni 17 gennaio: per la festa di S. Antonio Abate, protettore degli animali, con le tradizionali bancarelle per la vendita di prodotti extralimentari, degustazioni di prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro ancora.

Le vie e le piazze del centro interessate dalla fiera sono: piazza Sant’Agostino, piazzale degli Erri, piazza Grande, via Emilia centro, piazza Muratori, piazza Matteotti, piazza Mazzini, corso Canalchiaro, corso Canalgrande, via Università, via Castellaro, via Scudari, via Canalino, piazzale San Francesco e calle di Luca.

Viabilità

Per tutta la giornata sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto mezzi di soccorso e delle forze di polizia in: via Emilia Centro, corso Canalgrande, corso Canalchiaro, Calle di Luca, corso Duomo, Piazzale S.Agostino, Largo Porta Bologna. Saranno quindi possibili disagi alla circolazione in tutta la zona del centro storico.

Gli autobus che abitualmente percorrono via Emilia centro modificheranno l'itinerario e transiteranno sui viali cittadini. Verifica l'orario delle corse degli autobus del servizio pubblico locale sul sito www.setaweb.it