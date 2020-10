Fiere d'ottobre, il programma della “Féra di Resdàur”

Terza domenica del mese e terzo appuntamento, domani, per le Fiere d’Ottobre di Sassuolo con la “Féra di Resdàur”. Ricco il programma della giornata che inizierà, come da tradizione, con il mercato ambulante la mattina ed i negozi aperti con occasioni particolari per il periodo fieristico.

Musica di intrattenimento in piazza Garibaldi dalle ore 16

Benessere e dintorni in viale XX settembre tutto il giorno

SUPERBONUS 110%, come affrontarlo con Cna, in piazzale Della Rosa alle ore 16, su prenotazione: 0536875711 www.mo.cna.it

Miss Universe Italy, finale Regionale, in piazzale Della Rosa dalle ore 18,30. Su prenotazione https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Ginnastica artistica a cura di Vis Academy in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16,30

Centra il canestro in piazza, esibizione di minibasket a cura di Pallacanestro Sassuolo in piazza Martiri partigiani dalle ore 15,30

Piazzale Roverella in musica RAM – Rock e Blues a cura di Jimbar dalle ore 16,30

Spazio bimbi in piazza Libertà – al pomeriggio

1^ Mostra scambio auto-moto-bici d’epoca “Città di Sassuolo” presso il Circolo Alpini di San Michele dalle ore 8,30 alle ore 14

Mostra espositiva “La Radio: il mondo a casa tua” esposizione di apparecchiature

riceventi e trasmittenti presso la sala di quartiere Falcone e Borsellino dalle ore 09 alle ore 17

Una strada d’artisti a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni in vicolo Conce tutto il giorno

Mostra Esposizione dei Veicoli Industriali e Commerciali a cura del FAI Emilia presso l’Autoporto - via Emilia-Romagna dalle ore 9,30 alle ore 18

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico, tutto il giorno.