La “Féra di Sdàs” anima la quarta domenica di ottobre a Sassuolo

Con la “Féra di Sdàs” proseguirà sabato 22 e domenica 23 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Sabato 22 Ottobre

Freestyle Motocross Mototerapia 2022. Evento benefico a ingresso libero con Vanni Oddera. Presso Mineraria di Boca - Via Secchia. Primo spettacolo ore 11, secondo spettacolo ore 15.

Adozione a merenda. Un sabato pomeriggio da passare insieme per incontrarsi, conoscersi e confrontarsi. Incontro libero e gratuito. Per info 0536 880680/

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it . Centro per le Famiglie - Via Caduti sul Lavoro, 24 - Ore 16.45

Domenica 23 ottobre

La macchina del tempo: passato, presente e futuro nelle vite adolescenti. Mostra itinerante a conclusione di un percorso formativo e laboratoriale svolto da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 16 anni. - Via Battisti - Ore 9-19

“ Nel Blu Dipinto” di Giuseppe Stampone. Mostra di arte contemporanea a cura di Rosa Cascone presentata da Marca Corona. Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata per bambini - dalle 17.00 alle 19.00 visita guidata alla mostra. Ingresso gratuito - Galleria Marca Corona Via Emilia Romagna, 7 - Ore 9.30-19.

Arte in via Fenuzzi

Varie tecniche di pittura. Esposizione di opere realizzate dai partecipanti ai corsi di pittura curati da Giuliana Forghieri. A cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps - Via Fenuzzi - Tutto il giorno

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps - Vicolo Conce - Ore 9-18.30

Mercatino delle scuole. Viale XX Settembre - Tutto il giorno

Tiro con l’arco, Prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia Campo di tiro con l’arco Viale Ippolito Nievo - Ore 9.30-12.30

Firmacopie con l’Autore Andrea Fabbri. A cura di e presso Libreria Mondadori: ore 10

Sonus Live Show, concerto degli allievi e dei maestri di Sonus Academy. Piazzale della Rosa - Ore 16

Sasolhouse. Dj set e contest a cura di Linearadio.com e Pro Loco Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani - Ore 16

Orienteering con Metal Detector. A cura di Metal Detector International Parco Ducale - Dalle ore 9 alle ore 16.

Attività dimostrativa CAI. A cura di Club Alpino Italiano – Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani Ore 16.

Ginnastica dinamica militare. A cura di GDM Centro Italia SSD a RL Piazza Martiri Partigiani Ore 16.

Esibizione di pugilato, a cura di Boxe Ferraro Piazza Martiri Partigiani Ore 16.

Giochi per bambini. A cura di Ondablu Pallanuoto SSD a RL Piazza Martiri Partigiani Ore 16.

Scherma e arco storico A cura di Falchi del Secchia Piazza Martiri Partigiani Ore 16.

Danze caraibiche A cura di Alquimia Dance Studios Piazza Martiri Partigiani. Ore 16.30

L’eleganza del panino. A cura di CNA Sassuolo Daniele Raponi cooking show. Piazza Garibaldi Ore 17.30