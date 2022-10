A Sassuolo secondo appuntamento di ottobre, cè la “Féra dal Bèli Dann”

Orario non disponibile

Quando Dal 08/10/2022 al 09/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con la “Féra dal Bèli Dann” proseguirà sabato 8 e domenica 9 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Il programma di Sabato 8 Ottobre

In fuga dalla Siria – Se fossi costretto a lasciare il tuo paese cosa faresti? Mostra interattiva ideata dal Granello di Senape – promossa dal Gruppo Scout Sassuolo 3 e dall’Associazione Terra, Pace e Libertà Sala di Quartiere Falcone e Borsellino – Via Refice, 23 - Ore 9.30-12.30 e 15-19

Palazzo Ducale: Giardini in Arte. Visite guidate a tema: “Metaracconti di verzura dipinta nelle storie di Bacco. Fiori, frutta, ortaggi come segnacoli di cultura rinascimentale”. Dalle ore 15. Prenotazione obbligatoria al numero 389 2673365. Biglietto d’ingresso 6 euro a persona

Dove non appoggi lo sguardo. Laboratorio ceramico e talk con l’artista Angela Grigolato. A cura del Servizio Attività Culturali e Associazionismo del Comune di Sassuolo, in occasione della Giornata del Contemporaneo 2022, nell’ambito del progetto artistico per le Pari Opportunità 2022 in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia e Anffas Sassuolo Laboratorio gratuito con iscrizione obbligatoria dovenonappoggilosguardo@gmail.com Villa Giacobazzi – Parco Vistarino – Viale Giacobazzi, 42 - Ore 15.30

Quelli eran giorni. Commedia in due atti di Stefano Benassi – a cura di Scintille del Proscenio - Prenotazione Whatsapp 353 4327979 / 347 7416087 / 347 4061422. Temple Theater – Casa nel Parco – Largo Bezzi, 4 - Ore 21.00

Il programma di Domenica 9 Ottobre