Serramazzoni, due giorni di Fiera e spettacoli

Quest'anno Serramazzoni ospiterà la tradizionale Fiera estiva nei giorni 11 e 12 agosto. Previste oltre 150 bancarelle alimentari e non, intrattenimenti per i bambini, piazza degli artisti 11 agosto (ore 18.00-24.00) e 12 agosto (ore 8.00-24.00) Via Val di Sasso e strade limitrofe, Piazza T. Tasso, Piazza della Repubblica, V.le Belvedere. In largo Olimpico sono previste giostre e spettacoli. Si accede soltanto con Grenen Pass, come da ordinanza del sindaco.

