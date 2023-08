Fiera di Serramazzoni, oltre 150 bancarelle per le vie del paese

Indirizzo non disponibile

Torna anche quest'anno, venerdì 11 e sabato 12 agosto, la Fiera di Serramazzoni. Saranno oltre 150 le bancarelle, alimentari e non, che animeranno le vie del paese ed in particolare via Val di Sasso e strade limitrofe, Largo Olimpico, Piazza della Repubblica e Viale Belvedere.

Venerdì l'appuntamento è dalle 18.00 alle 24.00, mentre sabato dalle 8.00 alle 14.00. Non mancherà il parco giochi per i più piccoli e l'intrattenimento per i più grandi, con spettacoli itineranti.