A San Felice sul Panaro inaugura la 408° Edizione della Fiera di Settembre

Si svolgerà a San Felice sul Panaro, dal 27 agosto al 1° settembre, la 408esima edizione della Fiera di settembre, organizzata quest’anno dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Si comincia venerdì 27 agosto alle 20.30 nelle vie del centro, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione da parte dell’Amministrazione comunale. Alle 21, esibizione per le vie del centro di Blue Stars Majorettes & Red Planet Drumlines. Alle 21 in piazza Castello concerto dell’orchestra Patty Stella, mentre, ancora alle 21 ma in piazza Matteotti, si svolgerà “Educare per orizzonti” con Matteo Saudino (Barbasophia), professore di filosofia e scrittore torinese, che dialoga con i ragazzi di Piazza del Mercato sulle prospettive della scuola. Nel frattempo, al parco Rocca ore 21, simulazione di intervento della Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese.

Sabato 28 agosto la Fiera riprende nel pomeriggio con le gare di pesca per bambini e i giochi con il gruppo scout nei parchi cittadini. Alle 17, piazza Castello ospiterà “Polvere di fantasia: gessetti challenge”, gessetti colorati e creatività per bambini dai tre ai sei anni. Dalle 17 in viale Campi “Creatività in piazza”, mercatino serale degli hobbisti. Alle 19.30, in via Mazzini, la scrittrice sanfeliciana Barbara Baraldi presenta il suo nuovo libro “La stagione dei ragni” (Giunti). Alle 21 in piazza Castello, tributo ai Beatles “Quattro scarafaggi nei favolosi anni ‘60” con la banda giovanile “John Lennon” della Fondazione scuola di musica Andreoli, mentre sempre alle 21 in piazza Matteotti, esibizione del gruppo balli dell’800. Alle 21, presso La Sosta r&b di viale Campi, concerto del gruppo Roller rock anni ’50. Sempre alle 21 tour guidato partendo dal convento di San Bernardino con il Gruppo Studi Bassa Modenese alla scoperta e riscoperta dei luoghi e dei monumenti cittadini. Alle 21.30, in via Mazzini Farma & Cisti in concerto.

Domenica 29 agosto, al mattino gare di pesca per adulti. Dalle 8.30, piazza Castello, vespa raduno nazionale “Vespe sotto la Rocca”. Dalle 18.30 “Tutti tinti flash” per le vie del paese, prevendita otto euro presso Il Fotografo ai numeri di Mariarosa 342/6389172 e Anna 348/3715443. Alle 20.30, in via Mazzini letture di poesie con l’associazione Artinsieme “I versi che uniscono 2”. Alle 20.30 al parco Marinai premiazione gare di pesca. Alle 21 in piazza Castello, Orchestra Roberto Morselli, mentre alle stessa ora in piazza Italia piano bar/karaoke con Amedeo Mosso. Sempre alle 21 tour guidato partendo dal convento di San Bernardino con il Gruppo Studi Bassa Modenese.

Lunedì 30 agosto, in piazza Matteotti, alle 21, “Miss Universe” e sfilata dei negozi del paese. Conduce “La strana coppia” di Radio Bruno. Alle 21 in Largo Posta spettacolo di burattini.

Martedì 31 agosto, alle 19, ex scuole elementari di via Agnini, “Libera la mente, rilassa il corpo, attiva le tue risorse”. Incontro gratuito di rilassamento yoga e respiro adatto a tutti. Prenotazione obbligatoria al 347/1075507 (Giuseppe). Alle 19.30, con partenza da piazza Italia, “Metti una sera in Fiera camminando al tramonto in compagnia”, camminata gratuita con percorso di cinque chilometri. Organizza l’associazione Nordic Walking Bassa Modenese. Per info e prenotazioni Elena Budri 338/6216834. Alle 20.45 in via Mazzini, conferenza Cna: “Il cicloturismo, un volano per economia e territorio”. Interverrà Fiab Modena. Alle 21, piazza Matteotti, esibizione di tango argentino con Ro y Ro Tango e Trío “Entre Tango”. Alle 21, in piazza Castello, concerto con l’orchestra Michele Rodella.

Mercoledì 1° settembre, ultima sera della Fiera, alle 20.30, in via Mazzini, conferenza Lapam: “Panini, figurine e dintorni, incontro con il giornalista e scrittore Leo Turrini”. In piazza Italia, ore 21, concerto rock con tre band: Nandos, Iride e Whole Tone Trio. Alle 21, in piazza Matteotti, esibizione dell’orchestra Mr Domenico. Ancora alle 21, largo Posta, spettacolo di magia con il mago Sebastian. Alle 21.15 in piazza Castello spettacolo di danza del Gruppo Arckadia.

Tutte le sere della Fiera funzionerà il luna park in piazza Ettore Piva e ci saranno assaggi di varie specialità presso la struttura di Ricommerciamo in piazza Italia (pesce) e sparsi per le vie del centro a cura di Pro loco di San Felice sul Panaro (frittelle), associazione Don Bosco-Anspi (gnocchi fritti e piadine), Borlengò (borlenghi) e tante altre possibilità. Saranno presenti lo stand con la pesca di beneficenza e la lotteria, con ricchi premi, oltre a manifestazioni a sorpresa in giro per i parchi e le vie del paese. Dal 30 agosto al 3 settembre la scuola di danza Arckadia organizza il campus 2021 presso Opera. Il Photoclub Eyes festeggia il 40esimo anniversario con mostre nei negozi del centro, workshop, letture e tanto altro presso il convento San Bernardino e dintorni. In Fiera sarà presente anche il Ferrari Club di Finale Emilia, con simulatore di guida, presso piazzale Italia durante le sere del 30/31 agosto e 1° settembre. Ingresso all’area Fiera sarà consentito solo con il green pass.