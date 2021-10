“Féra di Sdàs” a Sassuolo, alle porte il penultimo weekend delle Fiere d'Ottobre

Indirizzo non disponibile

Con la “Féra di Sdàs” proseguirà, sabato 23 e domenica 24 ottobre, l’edizione 2021 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Ricordiamo che l’ingresso all’area delle Fiere d’Ottobre, sia la mattina per il mercato straordinario che al pomeriggio per gli eventi, è soggetto al controllo del GreenPass: ai varchi d’accesso al centro un cartello indicherà le regole da seguire mentre i controlli saranno effettuati a campione all’interno. A seguire, il programma di questo weekend

Sabato 23 ottobre

#Sassuolocittattiva2021: Mattinata di pulizie del parco Albero d'Oro. Organizzato da G.E.V. all’interno del bando #Sassuolocittattiva 2021 All’iniziativa parteciperanno anche i bambini delle scuole materne ed elementari Parco Albero d’Oro. Ore 9.00.

#Sassuolocittattiva 2021: inaugurazione panchine della costituzione. Inaugurazione del percorso "Le panchine della costituzione" realizzato dalle scuole dell'Istituto Comprensivo 3 Sud di Sassuolo insieme ai genitori, all'Associazione Orti e Bonsai Albero d'Oro, al movimento adulti Scout Sassuolo 3 e al clan Parados gruppo scout Sassuolo 3 Nel pomeriggio, all'interno della sala di Quartiere Falcone e Borsellino, mostra dei disegni realizzati dai bambini delle scuole coinvolte Parco Albero d'Oro. Ore 15.30.

Autunno in Auditorium: Presentazione del libro "I Giorni - La mia vita al tempo del Covid-19" di Andrea Saltini - Incontri Editrice . Dialoga con l'autore Serena Ligabue, a cura dell'Associazione G.P. Biasin Auditorium Pierangelo Bertoli. Ore 17.30.

Caffè con l'Autore SHOOTING IN SARAJEVO di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli a cura di Antica Drogheria Roteglia e Libreria Mondadori in collaborazione col Servizio Attività Culturali e Associazionismo e Pro Loco Sassuolo. Ore 17.00 nel cortile interno dell'Antica Drogheria Roteglia: Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli raccontano, attraverso il loro libro fotografico, il progetto che hanno intrapreso a Sarajevo a partire dalla primavera del 2015, fissando scatti della città dagli stessi luoghi dai quali i cecchini la tenevano sotto assedio. Prenotazioni al 3489052399. Accesso consentito con il Green Pass. In caso di pioggia l'evento si terrà in Sala Biasin in Via Rocca, 22.

Domenica 24 ottobre