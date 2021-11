Figlie dell’epoca: la forza e il coraggio delle donne a Maranello

Uno spettacolo per raccontare la forza e il coraggio delle donne: lo mette in scena Roberta Biagiarelli mercoledì 24 novembre alle 21 all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, nell'ambito delle iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempo di guerra” mette al centro un fatto sconosciuto della storia del primo conflitto mondiale: il Congresso internazionale delle Donne tenutosi all’Aja, il 28 aprile 1915, quando, attraversando i confini di un continente in guerra, 1.136 donne pacifiste provenienti da tutta Europa e dall’America si riunirono per cercare la strada per una pace possibile.

Roberta Biagiarelli diventa un ponte tra le donne di ieri e quelle di oggi, mette a confronto le sue esperienze di donna e attrice impegnata a raccontare da due decenni la guerra dei Balcani e le sue conseguenze, con quelle donne del primo conflitto mondiale. Donne con biografie esemplari, ma poco note al grande pubblico, come Jane Addams, pacifista, femminista e premio Nobel per la Pace nel 1931, Rosa Genoni, stilista milanese e unica italiana presente all’Aja, Margherita Parodi Kaiser, la sola crocerossina medaglia di bronzo al valore sepolta fra i 100.000 soldati nel Sacrario di Redipuglia. Uno spettacolo che offre spunti di riflessione e di approfondimenti, per parlare ancora di un protagonismo al femminile con tenacia e coraggio. Ingresso gratuito con Green Pass.