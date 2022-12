Il contro-cinepanettone di Natalino Balasso in anteprima assoluta a Vignola

E’ ormai diventata una tradizione: come ogni anno, il comico Natalino Balasso produce e interpreta un contro-film di Natale, una sorta di cine-panettone dell’assurdo. Il contro-film del Natale 2022 si intitola “Baldus” e verrà presentato in anteprima assoluta, domenica 18 dicembre, al Teatro Cantelli di Vignola che, per l’occasione, diventa Cinema Cantelli. Nel film Natalino Balasso interpreta ben ventuno diversi personaggi maschili, mentre Marta Cortellazzo Wiel si cimenta con quindici personaggi femminili.

La trama è una storia “balassiana” per eccellenza, tra paradossi, divagazioni, colpi di scena e ironia. Quando la giornalista d'indagine Gioia Dark vede Baldus per la prima volta, se ne innamora a prima vista, ma non ha il coraggio di svelarglielo. Baldus le confessa che vorrebbe fare il giornalista d'assalto e Gioia, nonostante lo trovi un po' superficiale, è disposta ad insegnargli il mestiere. In realtà Baldus vuole solo diventare famoso e conquistare la bella cantante Fiona Mauler, che è figlia di un ambiguo imprenditore. Un curioso benefattore di nome Rasputin corre in soccorso di Baldus per fargli conquistare la bella cantante; vuole però qualcosa di suo in cambio. Baldus non possiede nulla di valore e accetta volentieri. Gioia sfoga le sue delusioni amorose scrivendo romanzi di fantascienza, ma i suoi personaggi varcano la soglia del reale. Non finisce benissimo.

“Siamo particolarmente orgogliosi che Natalino Balasso abbia scelto la nostra città per la presentazione del suo contro-film di Natale – conferma l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – Il Teatro Cantelli è un piccolo gioiello cittadino su cui l’Amministrazione, quest’anno, ha investito risorse per la ristrutturazione della facciata e il rifacimento del palcoscenico. Il direttore artistico Andrea Santonastaso ha messo a punto una stagione teatrale di qualità. Ci fa piacere che i nostri sforzi congiunti siano stati apprezzati da un artista di fama come Natalino Balasso”.

L’appuntamento, quindi, è per domenica 18 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Cantelli di Vignola con Natalino Balasso che presenterà “Baldus” . Per prenotare si può telefonare o scrivere un messaggio al 3291019102. Biglietto 5€. Il film è già visibile in abbonamento sul Circolo Balasso, per abbonarsi basta andare sul sito www.circolobalasso.it.