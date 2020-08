Filmati, racconti e foto: Nonantola si racconta attraverso lo spettacolo “Il meglio di noi”

Nonantola si racconta. Mercoledì 5 agosto alle 21.30 a Nonantola al Giardino Perla Verde è in programma la serata “Il meglio di noi”. L’evento, organizzato dal Comune di Nonantola e dalla locale Pro Loco, racconterà la città e le sue frazioni attraverso immagini - girate dal Presidente della Pro Loco Roberto Comanducci - e voci di protagonisti in campo imprenditoriale, sportivo e artistico.

La serata, ideata da Nino Pisa del direttivo della Pro Loco e presentata da Francesca Mercury e Alessandro Ronchetti, sarà arricchita inoltre dall’esibizione di cantanti nonantolani.

“E’ un evento che mostra l’indole della Pro Loco - spiega Anna Chiara Zoboli dello staff che organizza la serata - quello di cercare di aggregare il maggior numero di persone e di far risaltare le peculiarità di Nonantola. In particolare da un punto di vista culturale, storico e umano, cioè delle persone speciali che sono tra di noi. Proietteremo dei filmati che abbiamo girato con protagonisti i cittadini intenti a raccontare il loro passato attraverso storie che ci accomunano. Lo fanno con un misto di allegria e di serenità mostrando il bello del nostro essere nonantolani. Poi descriveremo la realtà delle tante eccellenze che abbiamo sul nostro territorio da un punto di vista imprenditoriale, associativo, artistico e sportivo”.

L’attività della neonata Pro Loco è iniziata con il successo delle iniziative organizzate durante il periodo che doveva essere della Fiera, rimandata invece di un anno a causa delle disposizioni anti Covid.

“Sì, ci sono giunti molti ringraziamenti per essere riusciti comunque a creare degli eventi nonostante il periodo legato all’emergenza sanitaria. Lo abbiamo fatto grazie al fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale, perché siamo un gruppo nato da pochissimo e quindi abbiamo bisogno di sostegno. I nonantolani durante le serate musicali sono stati bravissimi nel rispettare le norme previste in questa fase dell’emergenza sanitaria, anche a loro va il nostro ringraziamento”.

Informazioni

La serata di mercoledì 5 agosto “Il meglio di noi” è organizzata nel rispetto delle norme sanitarie in essere, quindi la capienza dello spazio riservato all’evento non può superare i 100 posti. Per prenotazioni: proloco.nonantola@gmail.com