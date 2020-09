Filosofia per bambini, sul web arrivano le videoletture di "FilosoFare"

La Fondazione Collegio San Carlo, in collaborazione con FEM-Future Education Modena, propone un inedito appuntamento di FilosoFare, con un ciclo di videoletture filosofiche in streaming rivolte ai bambini, liberamente accessibili sul web.

“Superando il vincolo della distanza fisica – spiega Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo – abbiamo trasformato il progetto iniziale, che prevedeva lo svolgimento di laboratori in presenza, con una nuova modalità di comunicazione on line, anche grazie alla collaborazione con FEM, Future Education Modena. Ma, indipendentemente da questo mutamento organizzativo, non cambiano i contenuti delle nostre proposte, legate alla discussione di temi filosofici con i bambini, che tanto successo hanno avuto negli ultimi anni in tutta la Provincia di Modena. Anche queste videoletture sono infatti dedicate a riflettere su questioni filosofiche come il dubbio, le invenzioni e il rapporto con la tecnica, ovviamente attraverso un linguaggio coinvolgente e comprensibile per i più piccoli”.

Dalle scoperte dei primi abitanti della terra alle invenzioni attuali, dal ruolo delle idee al valore del dubbio, dalle abitudini dei robot all’intelligenza artificiale, le letture accompagneranno i bambini a riflettere in modo originale sull’importanza del pensiero e sul rapporto con le tecnologie. “Il pensiero logico e l’argomentazione sono competenze fondamentali in ogni momento storico, ma ancor più rilevanti in un mondo veloce, che richiede capacità di comprensione ed elaborazione per far emergere pensieri efficaci e non superficiali - commenta Donatella Solda, direttrice di Future Education Modena - Iniziare fin dai primi anni di vita a sviluppare tali abilità è assolutamente fondamentale".

Il ciclo prevede sei letture in programma da lunedì 7 a sabato 12 settembre: Che cosa piace ai robot?, per bambini da 4 a 6 anni, a cura di Ilaria Rodella (visibile online da lunedì 7 settembre); Pensare come un’intelligenza artificiale, per bambini da 7 a 10 anni, a cura di Ilaria Rodella (da martedì 8 settembre); I primi uomini, per bambini da 4 a 6 anni, a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari (da mercoledì 9 settembre); Cartesio e il gioco del dubbio, per bambini da 7 a 10 anni, a cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari (da giovedì 10 settembre); Pronti, partenza, via… si va nello spazio!, per bambini da 4 a 6 anni, a cura di Ilaria Rodella (da venerdì 11 settembre); Che cosa significa tecnologia?, per bambini da 7 a 10 anni, a cura di Ilaria Rodella (da sabato 12 settembre).

Le letture saranno pubblicate nelle date indicate e resteranno disponibili sul canale YouTube della Fondazione San Carlo e su www.fem.digital. Il progetto FilosoFare è realizzato grazie al sostegno della Fondazione di Modena.